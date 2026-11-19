Srpski broj 1 rame uz rame sa glumačkim legendama u komediji "Stiže snajka"

Izvor: Taramaunt

Ovog novembra, ikona komedije i dobitnik Emi nagrade Ben Stiler i dvostruki oskarovac Robert de Niro, ponovo se udružuju u filmu "Fokerovi: Stiže snajka", novom poglavlju blokbaster franšize, ali najveće iznenađenje predstavlja pojavljivanje srpskog tenisera - Novaka Đokovića!

Svjetska teniska legenda pridružila se impresivnoj glumačkoj ekipi koju predvode Robert de Niro, Ben Stiler, Arijana Grande, Oven Vilson, Blajt Daner i Teri Polo.

Izvor: Taramaunt

Sa reketom u rukama i osmehom na licu, Novak Đoković se po prvi put u karijeri pojavljuje na velikom platnu. U sceni sa izvanrednim komičarom Ovenom Vilsonom, Đokovićeva kameo uloga obeležiće novi nastavak ovog kultnog serijala.

Pogledajte:

Novak Đoković u Fokerovima Izvor: Taramaunt

O čemu se radi u filmu?

Henri Foker, Gregov (Ben Stiler) i Pemin (Teri Polo) sin, suočava se sa porodičnim haosom koji je izazvala njegova odluka da se oženi snažnom i nepokolebljivom Olivijom, koju igra Arijana Grande, koja na prvi pogled djeluje kao njegova potpuna suprotnost.

Film je napisao i režirao Džon Hamburg, koji je koautor prethodna tri filma iz serijala "Njeni roditelji".

Pogledajte trejler:

Fokerovi - stiže snajka Izvor: Taramaunt

(Mondo)