Zaboravite neutralne nijanse: Pinterest otkrio boje koje će obilježiti 2026. godinu, a viđaćemo ih svuda

Pinterest je objavio prognozu boja za 2026. godinu. Saznajte koje nijanse zamjenjuju neutralne tonove i kako će uticati na modu, enterijere i bjuti trendove.

Pinterest Paleta 2026 najavljuje kraj neutralnih i "bež" tonova i povratak boja sa snažnom emocionalnom porukom.

U fokusu su nijanse koje podižu raspoloženje, unose energiju i postaju jasan izraz ličnog stila i identiteta.

Boje poput hladne plave, žad zelene, tamne šljive, vasabi zelene i dragun narandžaste dominiraće modom, enterijerima i bjuti trendovima.

Pinterestove prognoze boja već godinama važe za pouzdan pokazatelj onoga što nas očekuje u modi, dizajnu i vizuelnoj kulturi, a početak godine idealan je trenutak za pogled unaprijed. Kao platforma na kojoj korisnici planiraju mjesece, pa čak i godine unaprijed – od uređenja doma i garderobe do putovanja i velikih životnih odluka – Pinterest vrlo rano prepoznaje estetske promjene koje će obilježiti naredni period.

Upravo zato godišnja Pinterest Palette nije samo pregled lijepih i trendi nijansi, već ozbiljna prognoza zasnovana na analizi milijardi pretraga i sačuvanih sadržaja širom svijeta.

Boje za 2026. godinu: kraj neutralnih tonova

Paleta za 2026. godinu jasno pokazuje da se udaljavamo od sigurnih, tihih neutralnih nijansi i okrećemo bojama koje imaju emocionalnu funkciju. Nakon dugog perioda vizuelnog minimalizma i takozvane "bež faze", sve je izraženija potreba za bojama koje podižu raspoloženje, daju energiju ili pružaju osjećaj stabilnosti u vremenu neizvjesnosti, piše Fashion.hr.

Ovaj pomak nagoviješten je još prošlog ljeta, kada se govorilo o nijansi koju je Taylor Swift predstavila uz najavu albuma „The Life of a Showgirl“, a sada Pinterestova prognoza to potvrđuje – boje u 2026. godini neće biti diskretna pozadina, već snažan izraz stava, emocije i ličnog identiteta.

Najvažnije Pinterest boje za 2026.

Hladna plava

Hladna, gotovo ledena nijansa plave donosi osjećaj smirenosti, fokusa i mentalne jasnoće u svijetu stalnog vizuelnog šuma. Hladna plava djeluje čisto i moderno, idealna je za enterijere, modu i beauty trenutke u kojima je potrebna svježina bez sterilnosti.

Žad zelena

Negdje između mente i mahovine, Žad je sofisticirana zelena nijansa koja spaja prirodnu energiju i profinjenu eleganciju. Donosi osjećaj ravnoteže i luksuza, a već sada je jasno da će zamijeniti dosadašnje pastelne zelene koje su dominirale modom i uređenjem prostora.

Tamna šljiva

Duboka, bogata i blago dramatična, Tamna šljiva kombinuje tamnu ljubičastu sa toplim tonovima bordo i braon boje. Ova nijansa namijenjena je onima koji vole misteriju i snažan vizuelni identitet, savršena za večernje outfite, upečatljive komade i enterijere sa karakterom.

Vasabi zelena

Električna žuto-zelena nijansa koja momentalno privlači pažnju. Vasabi je odvažna, energična i pomalo buntovna boja koja će se pojavljivati kao akcent – u šminki, modnim dodacima i vizuelnim identitetima koji žele da budu primijećeni.

Topla narandžasto-crvena

Topla, sočna kombinacija narandžaste i crvene boje simbol je radosti, optimizma i emocionalne otvorenosti. Iako se njena popularnost može povezati i sa filmom "Marty Supreme", Topla narandžasto-crvena donosi zrelu, sofisticiranu energiju koja funkcioniše tokom cijele godine, a ne samo u ljetnjim mjesecima.

