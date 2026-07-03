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Grube i ispucale pete? Kupka od jednog prirodnog sastojka može da omekša kožu

Grube i ispucale pete? Kupka od jednog prirodnog sastojka može da omekša kožu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Zadebljala i ispucala koža na petama može biti neprijatna, ali pravilna njega i kupka od lanenog sjemena mogu pomoći da stopala ponovo budu mekša i njegovanija.

Kupka od lanenog sjemena za ispucale pete: Prirodan način da omekšate zadebljalu kožu Izvor: Shutterstock

Zadebljala i ispucala koža na petama može značajno da smanji svakodnevnu udobnost. Kada stopala izgube vlagu i izostane redovna njega, koža postaje gruba, tvrda, a u težim slučajevima može i da popuca.

Problem se često pogoršava nakon zimskih mjeseci, kada su stopala dugo u zatvorenoj obući. Nedovoljna hidratacija dovodi do toga da koža na petama brže otvrdne i postane žuljevita, zbog čega je njeno uklanjanje teže i može izazvati iritaciju.

Jedan od prirodnih načina koji može pomoći u omekšavanju zadebljale kože jeste kupka od lanenog sjemena. Kada se prelije vrelom vodom, laneno sjeme oslobađa gustu, gelastu masu koja djeluje kao prirodna obloga, umiruje kožu i priprema je za dalju njegu.

Kako se priprema kupka?

U posudu sipajte oko 100 grama lanenog sjemena, odnosno osam do deset kašika, pa prelijte sa dva litra ključale vode. Nakon nekoliko minuta smjesa će se zgusnuti i dobiti konzistenciju gela.

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Kada se ohladi na prijatnu temperaturu, potopite stopala u kupku i držite ih oko 20 minuta. Tokom tog vremena koža će upiti vlagu, omekšati, a zadebljali slojevi postaće lakši za uklanjanje.

Šta nakon kupke?

Nakon namakanja nije potrebno odmah ispirati stopala. Preporučuje se da tanak sloj gelaste smjese ostane na koži još nekoliko minuta kako bi se pojačao hidratantni efekat i spriječilo isušivanje.

Zatim uradite blag piling kako biste uklonili omekšalu kožu bez agresivnog trljanja, dobro osušite stopala i nanesite hidratantnu kremu. Tako pripremljena koža lakše upija hranljive sastojke iz preparata za njegu.

Redovno ponavljanje ovog tretmana može pomoći da pete ostanu glatke, mekane i manje sklone ponovnom zadebljanju.

Napomena: Ako su pete duboko ispucale, bolne, krvare ili postoje znaci infekcije, potrebno je potražiti savjet ljekara ili dermatologa, jer kućni tretmani u tim slučajevima možda neće biti dovoljni.

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noge njega savjeti

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