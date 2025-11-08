logo
Ovaj avion će letjeti 22 sata bez prestanka: Posebna zona za odmor, pojavile se prve slike letjelice (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Avion iz Amerike do Australije letjeće 22 sata bez prestanka.

Avion iz Amerike do Australije letjeće 22 sata bez prestanka. Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kompanija "Kvantas" objavila je prve fotografije aviona "Erbas A350-1000ULR" koji će od 2027. godine obavljati letove bez presjedanja od Njujorka i Londona do Sidneja, piše "CNN". Ovaj avion će moći da leti 22 sata bez prekida zbog rezervoara od 20.000 litara.

Ova letjelica je u završnoj fazi sklapanja u sedištu "Erbasa" u Tuluzu. Kompanija "Kvantas" je naručio 12 ovakvih aviona, a prvi bi trebalo da bude isporučen u oktobru 2026. godine.

Kakav je avion "Erbas A350-1000ULR"?

Ovaj avion će imati 238 sedište sa posebno dizajniranom zonom odmora radi smanjenja džet lega. Sa posebnim rezervoarom od 20.000 litara, skratiće put od Njujorka do Sidneja za četiri sata jer će moći da leti bez presjedanja.

Pogledajte fotografije aviona "Erbas A350-1000ULR"

