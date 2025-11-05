logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teretni avion eksplodirao nakon polijetanja (Video)

Teretni avion eksplodirao nakon polijetanja (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Teretni avion kompanije UPS srušio se ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma Muhamed Ali u Luisvilu, izazvavši snažnu eksploziju i veliki požar koji je zahvatio okolne objekte. Prema prvim informacijama, najmanje sedam osoba je poginulo.

Eksplodirao teretni avion u Luisvilu Izvor: X/@whatsrightsam/@CollinRugg/Printscreen

Avion kompanije UPS MD-11 srušio se i eksplodirao u blizini međunarodnog aerodroma Muhamed Ali u Luisvilu u Kentakiju ubrzo nakon poletanja, izazvavši ogroman požar na tlu. Najmanje sedam osoba je poginulo, a više njih je povrijeđeno, saopštili su danas zvaničnici.

Guverner Kentakija Endi Bešir napisao je na društvenim mrežama da se očekuje porast broja žrtava. Snimci iz vazduha sa mjesta nesreće prikazuju ogroman plamen i crni dim u blizini aerodroma u Kentakiju. Nesreća je izazvala "masivan požar" u blizini aerodroma, "koji je zahvatio nekoliko obližnjih zgrada", pišu mediji.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ogroman oblak dima koji se diže sa mjesta gde je avion pao.

Policija je pozvala ljude da se "drže podalje" od mjesta nesreće.

"Došlo je do incidenta u blizini aerodroma. Izdata je zabrana kretanja u skloništu za sve lokacije u krugu od 8 kilometara od aerodroma. Molimo vas da se držite podalje od tog područja do daljnjeg obavještenja. Ovo je aktivno mesto požara sa vatrom i ruševinama. Držite se podalje", saopštila je policija.

Teretni avion 2976 kompanije UPS, koji se srušio ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma u Luisvilu, bio je na putu ka Honoluluu na Havajima, podaci su Flightradar24. Prema izvještajima, najmanje 25.000 galona mlaznog goriva bilo je u avionu kada se srušio u blizini aerodroma u Luisvilu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD avion eksplozija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ