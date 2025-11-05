Teretni avion eksplodirao nakon polijetanja (Video)

Teretni avion kompanije UPS srušio se ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma Muhamed Ali u Luisvilu, izazvavši snažnu eksploziju i veliki požar koji je zahvatio okolne objekte. Prema prvim informacijama, najmanje sedam osoba je poginulo.

Izvor: X/@whatsrightsam/@CollinRugg/Printscreen

Avion kompanije UPS MD-11 srušio se i eksplodirao u blizini međunarodnog aerodroma Muhamed Ali u Luisvilu u Kentakiju ubrzo nakon poletanja, izazvavši ogroman požar na tlu. Najmanje sedam osoba je poginulo, a više njih je povrijeđeno, saopštili su danas zvaničnici.

Guverner Kentakija Endi Bešir napisao je na društvenim mrežama da se očekuje porast broja žrtava. Snimci iz vazduha sa mjesta nesreće prikazuju ogroman plamen i crni dim u blizini aerodroma u Kentakiju. Nesreća je izazvala "masivan požar" u blizini aerodroma, "koji je zahvatio nekoliko obližnjih zgrada", pišu mediji.

Appears that the UPS plane crashed into a neighborhood by the airport in Louisville, Kentucky. Awful.

pic.twitter.com/LbOqI1sDXm — Sam Mirejovsky (@whatsrightsam)November 4, 2025

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ogroman oblak dima koji se diže sa mjesta gde je avion pao.

BREAKING: A UPS cargo plane has crashed just after takeoff near Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. A large explosion occurred, and the fire is still ongoing. A five-mile-wide evacuation area has been issued for Louisville.



The UPS plane was headed…pic.twitter.com/iXCnkqoOWu — Knights OSINT (@KnightsOSINT)November 4, 2025

Policija je pozvala ljude da se "drže podalje" od mjesta nesreće.

BREAKING: Plane crash reported in Louisville, Kentucky, near the Louisville Muhammad Ali International Airport.



"MetroSafe said reports of an explosion were made near Grade Lane and Fern Valley Road. This is also right by the Ford Louisville Assembly Plant," reported WLKY.…pic.twitter.com/AMPs63RNYD — Collin Rugg (@CollinRugg)November 4, 2025

"Došlo je do incidenta u blizini aerodroma. Izdata je zabrana kretanja u skloništu za sve lokacije u krugu od 8 kilometara od aerodroma. Molimo vas da se držite podalje od tog područja do daljnjeg obavještenja. Ovo je aktivno mesto požara sa vatrom i ruševinama. Držite se podalje", saopštila je policija.

WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport.



Video validated by the Networkpic.twitter.com/h9FtsLRumc — Faytuks Network (@FaytuksNetwork)November 4, 2025

Teretni avion 2976 kompanije UPS, koji se srušio ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma u Luisvilu, bio je na putu ka Honoluluu na Havajima, podaci su Flightradar24. Prema izvještajima, najmanje 25.000 galona mlaznog goriva bilo je u avionu kada se srušio u blizini aerodroma u Luisvilu.