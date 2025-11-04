logo
Uzbuna na američkom aerodromu: Obustavljeni svi letovi zbog prijetnje bombom

Uzbuna na američkom aerodromu: Obustavljeni svi letovi zbog prijetnje bombom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Prijetnja bombom na američkom aerodromu Izvor: Al Drago / Getty images / Profimedia

Svi letovi na aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu trenutno su obustavljeni zbog prijetnje bombom na jednom letu.

Bezbjednosna vanredna situacija proglašena je u 11.30 sati po istočnoameričkom vremenu, a u pitanju je let koji je sletio iz Hjustona, koji je brzo okružen vozilima hitnih službi.

Putnici koji su ostali na pisti rekli su da je pretnja bombom bila na letu kompanije United iz Hjustona, a avion su ubrzo opkolila vozila hitnih službi, prenosi Dejli mejl.

Radarski podaci za letove oko aerodroma pokazali su nekoliko aviona kako kruže iznad aerodroma tokom zaustavljanja saobraćaja, dok su drugi preusmjereni na druge lokacije.

(MONDO)

