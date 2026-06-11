Šta znači "moging": Kako je izraz iz manosfere osvojio društvene mreže i svakodnevni govor

Ukoliko ste u posljednje vrijeme naišli na riječ "mog" na društvenim mrežama, možda ste se zapitali šta znači. Niste jedini, u nastavku donosimo odgovor.

Izvor: Suwatchai Wongaong/Shutterstock

Izraz "moging" nastao je u manosferi i prvobitno se odnosio na nadmašivanje drugih po fizičkoj privlačnosti.

Danas se koristi mnogo šire, kao sinonim za dominaciju ili nadmašivanje u gotovo bilo kojoj oblasti.

Stručnjaci upozoravaju da popularizacija ovog termina može podsticati nezdravu konkurenciju i hijerarhijsko posmatranje društvenih odnosa.

Riječ "mog", koja je naprasno počela da se koristi svuda, a koristi se za opisivanje kada nekoga ili nešto nadmašite ili zasjenite, nastala je u tzv. manosferi. Dok se mnogi pitaju zašto je toliko popularna i da li treba da brinemo o izrazima koji iz toksičnih supkultura prelaze u opštu populaciju, za pripadnike generacija Zed i Alfa, ali i one koji provode mnogo vremena u onlajn prostoru, ova riječ postala je uobičajena, piše britanski "Gardijan", prenosi RTS.

Porijeklo "moginga" (mogging) je u manosferi na engleskom govornom području, gdje je sve počelo upotrebom glagola izvedenog iz akronima AMOG (alpha male of the group, tj. vođa grupe, dominantan pojedinac). Tako je prije 15-ak godina, na mačo forumima, "mog" počela da se koristi sa značenjem "nadmašiti nekoga u smislu se*sualne poželjnosti".

Izraz "moging", ističe "Gardijan", potom su usvojili influenseri koji se bave izgledom, poput Brejdena Pitersa, poznatog na mrežama kao Clavicular, koji podstiču muškarce da pokušaju da promijene svoj izgled, ponekad i na ekstremne načine, kako bi povećali svoju "se*sualnu tržišnu vrijednost".

Govoreći o "frejm mogingu" druge osobe na fotografiji ili u snimku, objašnjavali su varijaciju "moginga" koja se posebno odnosi na to da mladić treba da bude mišićaviji.

Čak i sada, uz mnogo širu upotrebu termina, između ostalog i na ironičan način, on se i dalje obično dovodi u vezu sa izgledom. Na primjer, ukoliko neko bolje izgleda od vas na fotografiji, mlađi će često reći da vas ta druga osoba "moguje" na fotografiji.

Međutim, sve češće "moging" može da znači "nadmašivanje drugih" u praktično svemu. Osvajačica zlatne medalje na Olimpijskim igrama, klizačica Alisa Liu, rekla je u intervjuu prošle godine da je njena glavna takmičarska strategija bila "da se mogira", a izraz se može koristiti i kada nekoga prestignete dok hodate ulicom.

Toni Torn, direktor odsjeka za žargon i nove jezike na Kraljevskom koledžu u Londonu, kaže da je mnogo novih žargonskih termina "nedavno došlo iz iste vrste internet kulture koja ima veze sa muškarcima", pozivajući se na riječi simp (neko ko je pretjerano pažljiv), soy boy (pogrdni izraz za muškarca koji nema stereotipno muške karakteristike) i sigma (neko kul i uspješan).

Torn smatra da je značajno što je "moging" posebno postao moderan u ovom trenutku.

"Ono što implicira - hiperkompetitivna, hiperindividualistička, agresivna sebičnost postala je tzv. mejnstrim ponašanje".

Zbog toga je Vil Adolfi, psihoterapeut koji je i sam nekada bio vatreni sljedbenik influensera iz manosfere, zabrinut zbog ove riječi.

"Mogu da vidim kako je to neka vrsta praktične, čak i zabavne riječi, ali ideja 'moginga' pojačava osjećaj da postoje određeni ljudi koji će dominirati drugima na osnovu svog fizičkog izgleda i statusa", objašnjava Adolfi.

Dr Emili Semer, psihijatar britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) za djecu i adolescente, takođe brine zbog "konstantnog osjećaja konkurencije" koji koncepti poput "moginga" podstiču i popularizuju, posebno kod tinejdžera, koji razvijaju svoje društveno-emocionalne vještine i obično "imaju želju da se uklope i dobiju odobrenje vršnjaka".

Osim svega ostalog, dodaje dr Semer, želja da nekoga "mogiraš" je pomalo podla.

"Mislim da ljudi imaju pravo da budu zabrinuti zbog porasta upotrebe žargona koji potiče iz toksične supkulture", kaže Torn i napominje da se neke od njegovih kolega lingvista osjećaju neprijatno da ga istražuju.

Ipak, kako ističe, "moging" se udaljio od mjesta svog porijekla i mnogi ljudi koji ga sada koriste "skloni su da ga razumiju i smiju mu se, i sami ga koriste, ali ironično".

Mnoštvo sadržaja o "mogingu" na društvenim mrežama sada iskazuje nepoštovanje prema ovom izrazu. Pretvaranje onoga što je počelo kao agresivan koncept, u nešto veoma glupo, ismijava apsurdnost manosfere. Potkopava njegov autoritet.

(MONDO)