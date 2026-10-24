Naši stari se nikad nisu rukovali preko praga: Strogo su poštovali pravilo, a evo čega su se plašili

Zašto naše bake nisu dozvoljavale da se pruža ruka preko kućnog praga? Otkrijte narodno vjerovanje koje se generacijama prenosilo u našim krajevima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

"Ne pružaj ruku preko praga!" Ovu rečenicu mnogi su bar jednom čuli od bake, djeda ili roditelja. I dok danas rijetko ko zastane da razmisli zašto se to "ne valja", iza ovog starog običaja krije se zanimljivo narodno vjerovanje koje se generacijama prenosilo u našim krajevima.

Prag kuće za naše pretke nije predstavljao samo komad drveta ili kamena preko kojeg se prelazi prilikom ulaska. Smatran je simboličnom granicom između doma i spoljašnjeg svijeta, zbog čega su za njega bila vezana brojna pravila.

Zašto se nije pozdravljalo preko praga?

Prema narodnom vjerovanju, ljudi koji se rukuju ili pozdravljaju dok se nalaze na različitim stranama praga mogli bi da se posvađaju, udalje ili zahlade odnose. Zbog toga su stariji insistirali na tome da osoba najprije uđe u kuću ili da domaćin izađe napolje, pa da se tek onda rukuju i pozdrave.

Drugim riječima, obje osobe trebalo je da budu sa iste strane praga. Vjerovalo se da se na taj način čuvaju sklad među ljudima i mir u domu.

Ni stvari se nisu dodavale preko praga

Zanimljivo je da se isto pravilo nije odnosilo samo na pozdravljanje. U pojedinim krajevima izbjegavalo se i dodavanje novca, hrane i drugih predmeta preko praga.

Ako je trebalo nešto nekome da se preda, osoba bi prvo prešla prag, pa tek onda pružila predmet.

Razlog je ponovo bio isti: prag je imao posebno mjesto u tradicionalnom shvatanju doma i nije trebalo narušavati granicu koju je predstavljao.

Rukovanje

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prag je nekada imao mnogo veće značenje

Kuća je našim precima predstavljala sigurnost, porodicu, ognjište i blagostanje, dok je sve izvan nje pripadalo spoljašnjem svijetu. Prag je bio tačka na kojoj su se ta dva prostora susretala, piše Žena.

Zbog toga su brojni običaji bili vezani upravo za ulazak i izlazak iz kuće, dolazak gostiju, useljenje u novi dom, ali i zaštitu ukućana.

(Mondo)