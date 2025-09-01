logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vidio kćerku i odmah napustio prijemni ispit: Ova ljepotica je nasljednica Olge i Peleta

Vidio kćerku i odmah napustio prijemni ispit: Ova ljepotica je nasljednica Olge i Peleta

0

Ovako izgleda kćerka Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta.

Kćerka Olge i Peleta Izvor: Antonio Ahel/ATAImages, pritnscreen/petrovic.lenka

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele već godinama važe za jedan od najskladnijih glumačkih parova. Njihova ljubavna priča krunisana je sa dvoje djece – sinom Jakovom i kćerkom Lenkom, koja je odlučila da krene putem svojih roditelja.

Lenku Petrović publika je upoznala kroz seriju "Preživjeti Beograd", gdje je odmah privukla pažnju svojom ulogom.

Iako mnogi primjećuju da fizički podsjeća na majku, ona sama kaže da je po karakteru ipak bliža ocu. Lenka ne krije da joj savjeti roditelja znače mnogo, a u jednom intervjuu ispričala je i simpatičnu anegdotu – kada je polagala prijemni ispit, Pele je izašao iz prostorije čim ju je ugledao, da joj ne bi pravio dodatni pritisak.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"To je bilo jako zanimljivo, jer nisam imala pojma ni gdje sam, iako sam mislila da znam. Prolazi se kroz dugačak hodnik i ništa nisam vidjela. Ušla sam i rekla: 'Dobar dan', a samo sam čula 'doviđenja'. Shvatila sam to kao nešto što je trebalo da se desi i bilo mi je lakše. Pomislila sam - on je izašao, sad mogu da se razludim. Ranije me nije vidio na sceni", priznala je, pa otkrila i kako su reagovali kada im je saopštila da želi da se bavi glumom.

"Nisu mogli da povjeruju. Olga je rekla: 'Idi, idi, probaj. Ne znam, probaj, mislim, ti nikad to nisi radila, ali probaj', a tata je bio u fazonu: 'Ti se stidiš, ne znam, ti se mnogo stidiš'. Baš su bili iznenađeni. Željela sam da ja budem sigurna šta hoću, da se sama spremim za prijemni, pa da im kažem", rekla je svojevremeno.

Pogledajte još fotografija Olge i Peleta:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA