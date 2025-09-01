Vidio kćerku i odmah napustio prijemni ispit: Ova ljepotica je nasljednica Olge i Peleta

Ovako izgleda kćerka Olge Odanović i Dragana Petrovića Peleta.

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele već godinama važe za jedan od najskladnijih glumačkih parova. Njihova ljubavna priča krunisana je sa dvoje djece – sinom Jakovom i kćerkom Lenkom, koja je odlučila da krene putem svojih roditelja.

Lenku Petrović publika je upoznala kroz seriju "Preživjeti Beograd", gdje je odmah privukla pažnju svojom ulogom.

Iako mnogi primjećuju da fizički podsjeća na majku, ona sama kaže da je po karakteru ipak bliža ocu. Lenka ne krije da joj savjeti roditelja znače mnogo, a u jednom intervjuu ispričala je i simpatičnu anegdotu – kada je polagala prijemni ispit, Pele je izašao iz prostorije čim ju je ugledao, da joj ne bi pravio dodatni pritisak.



"To je bilo jako zanimljivo, jer nisam imala pojma ni gdje sam, iako sam mislila da znam. Prolazi se kroz dugačak hodnik i ništa nisam vidjela. Ušla sam i rekla: 'Dobar dan', a samo sam čula 'doviđenja'. Shvatila sam to kao nešto što je trebalo da se desi i bilo mi je lakše. Pomislila sam - on je izašao, sad mogu da se razludim. Ranije me nije vidio na sceni", priznala je, pa otkrila i kako su reagovali kada im je saopštila da želi da se bavi glumom.

"Nisu mogli da povjeruju. Olga je rekla: 'Idi, idi, probaj. Ne znam, probaj, mislim, ti nikad to nisi radila, ali probaj', a tata je bio u fazonu: 'Ti se stidiš, ne znam, ti se mnogo stidiš'. Baš su bili iznenađeni. Željela sam da ja budem sigurna šta hoću, da se sama spremim za prijemni, pa da im kažem", rekla je svojevremeno.

