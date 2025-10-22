logo
Biković s porodicom na Maldivima: Uživa u ulozi oca (Foto)

Biković s porodicom na Maldivima: Uživa u ulozi oca (Foto)

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Miloš trenutno sa porodicom uživa na egzotičnoj lokaciji.

Biković s porodicom na Maldivima Izvor: Instagram printscreen

Glumac Miloš Biković trenutno sa suprugom Ivanom i sinom Vasilijem uživa na egzotičnim Maldivima, odakle je podijelio emotivne porodične fotografije.

Na objavljenim slikama vidi se kako Biković provodi vrijeme sa sinom na plaži, dok se mališan igra u pijesku i posmatra zalazak sunca. Glumac je uz objavu podijelio i dirljivu poruku posvećenu svom nasljedniku.

"Šteta što se ovoga vjerovatno nećeš sjećati. Ali ostaće u tebi kao osjećaj. Nešto svijetlo. Nešto lijepo", napisao je Miloš.

"Otac mi je falio, to ostavlja posljedice"

Biković je jednom prilikom progovorio o djetinjstvu i posljedicama koje ostavlja po psihu odrastanje bez oca.

"Najviše vremena sam proveo sa mamom iako sam se dosta rano osamostalio, to mi je neka karakterna osobina bila i kada sam bio dijete, tako kažu, ja se toga ne sjećam. Već sa tri godine sam imao svoju neku energiju, svoj neki put i svoju neku logiku. Otac je često bio na putu i radio je u inostranstvu, tako da tata je bio ta figura koja je stalno nedostajala. Naravno, mnogo veća je radost bila kada je tata tu", rekao je on i dodao:

"Mislim da ostavlja posljedice, to psiholozi mogu da kažu bolje i kompleksnije. Ali koliko sam čitao otac i majka su neophodni za razvoj zdrave psihe. Naravno, ne znači uvijek ako su otac i majka zajedno da to garantuje zdravu psihu, moraju i oni da budu koliko toliko zdravi, a možda je nekad i razvod zdraviji za dijete od eventualnog nasilja. Ali, svakako ostavlja. Atak na porodicu je atak na psihu u stvari ono što se u društvu dešava taj atak na uništavanje porodice je zapravo uništavanje budućih pojedinaca i psihičkog zdravlja cijelih naroda, cijelog čovječanstva", rekao je Miloš u emisiji "Balkanskom ulicom"

Miloš Biković glumci

