Oglasila se ljubavnica sa koncerta Coldplay-a: "Pogriješila sam i žrtvovala karijeru"

Kristin Kabot otvoreno je govorila o skandalu koji se desio u julu.

Izvršna direktorica za ljudske resurse Kristin Kabot konačno je progovorila o viralnom incidentu sa koncertom grupe Coldplay u Bostonu, gdje je uhvaćena u intimnom zagrljaju sa svojim tadašnjim šefom, bivšim CEO-om Astronomera, Endijem Bajronom. Kabot tvrdi da između njih nije bilo seksualne veze.

Incident se dogodio 16. jula, kada su njih dvoje uhvaćeni u zagrljaju na masivnom džambotronu, što je odmah izazvalo pažnju publike. Pošto su shvatili da su snimljeni, brzo su se razdvojili i pokušali da se sakriju.

Kristin Kabot preuzima odgovornost

Kabot, 53, je prethodnih pet mjeseci ćutala o događaju, ali sada je u intervjuu za New York Times opisala incident kao jednokratnu grešku izazvanu alkoholom:

"Napravila sam lošu odluku. Popila sam nekoliko koktela High Noon, igrala i ponašala se neprikladno sa svojim šefom. I nije ništa manje ozbiljno zbog toga. Preuzela sam odgovornost i žrtvovala svoju karijeru", rekla je Kabot.

Dodala je da je zbog incidenta doživela osudu javnosti, kao i uvrede i prijetnje – navodi da je primila više od 60 prijetnji po život.

"Želim da moja djeca znaju da svi možemo da napravimo greške, da ponekad ozbiljno pogrešimo. Ali to ne znači da neko smije da preti životom zbog tih grešaka", objasnila je.

Šta se tačno dogodilo?

Prije koncertnog incidenta, Kabot priznaje da je "bila slaba" na Bajrona i da je bila uzbuđena što će ga predstaviti prijateljima. Ipak, tvrdi da do te večeri nisu čak ni poljubili jedno drugo.

Tokom VIP sekcije koncerta, podijelili su koktele od tekile, plesali i razmijenili poljubac – što je, prema riječima Kabot, bio prvi i posljednji put. Kabot opisuje taj trenutak kao "kliše" i priznaje da ga duboko žali.

Reakcija publike i muzičara

Incident je dodatno postao viralan kada je frontmen Coldplay-a Kris Martin komentarisao na koncertu:

"Ili su u aferi, ili su jako stidljivi", rekao je publici.

Bajron je, videvši sebe na džambotronu, navodno promrmljao:

"„Jeb***a, to sam ja."

U isto vrijeme, Kabotin tadašnji suprug Endru bio je na koncertu sa sopstvenom pratnjom. Par je bio u braku dvije godine, ali je u trenutku incidenta već bio razdvojen.

