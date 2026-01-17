Godinama bili u lošim odnosima: Ešton Kučer progovorio o Demi Mur

Ešton Kučer pohvalio je glumu svoje bivše supruge Demi Mur.

Glumac Ešton Kučer je bio u braku sa glumicom Demi Mur od 2005. do 2013. godine, a iako su prošli buran razvod i godine loših odnosa, pogotovo nakon objave njenih memoara, sada su se strasti smirile.

Ešton je nedavno promovisao seriju "The Beauty", koja je tematikom slična sa filmom "Supstanca", u kojem glavnu ulogu tumači baš njegova bivša supruga.

Kada su ga novinari upitali da uporedi ta dva projekta, glumac se nije libio da pohvali svoju nekadašnju ljubav.

"Kao prvo, Demina izvedba u 'Supstanci'... Očito je dobila izvanredna priznanja, jako sam ponosan na nju, razvalila je", rekao je Kučer za Entertainment Tonight.

Ove riječi hvale za Demi Mur su bile iznenađenje za mnoge budući da je njihov odnos nakon razvoda bio hladan i problematičan.

Razvod je bio veoma medijski propraćen, a tenzije su dodatno eskalirale kada je Demi Mur 2019. godine objavila memoare "Inside Out".

U knjizi je iznela intimne detalje, uključujući tvrdnje da je zažalila zbog pristanka na seks u troje s glumcem i optužila ga je da je uticao da prekrši svoje zavjete o treznosti nakon skoro 20 godina.

Glumac je za Esquire priznao da je bio bijesan zbog knjige.

"Konačno sam došao do tačke u kojoj su mediji stvarno ostavili na miru mene, moju suprugu Milu i moju porodicu. I onda, sljedeći dan su paparaci ponovo bili pred školom moje djece", izjavio je tada.

