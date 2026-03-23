"Budi car i sahrani sam sebe": Srbi objavili čitulje za Čaka Norisa

Fanovi Čaka Norisa širom svijeta opraštaju se od filmske i televizijske legende, a pojedinci su mu dali čitulje i u dnevnim listovima u Srbiji.

Izvor: Mondo / YouTube / WatchMojo

Glumac Čak Noris napustio nas je iznenada, nakon kratke hospitalizacije na Havajima, a uzrok smrti je srčani udar.

Od Norisa, koji je tokom godina bio junak brojnih viceva, oprostile su se brojne kolege i fanovi, ali i obožavatelji iz Srbije i to čituljama u dnevnim listovima "Politika" i "Novosti".

Na Instagram stranici "boksfokus" osvanule se slike čitulja, a u umrlici posvećenoj "Čaku Norisu Kostolomcu", stoji oproštaj "Čak i u ovom trenutku budi car i sahrani samog sebe".

U listu "Novosti" stoji umrlica "Iz poštovanja prema legendi koju nismo lično poznavali, ali smo joj se iskreno divili, opraštamo se od Čaka Norisa".

