"Pomenuću samo one koji nisu više živi": Madona otkrila koji bivši je bio najbolji u krevetu

Madona je u videu snimljenom za aplikaciju Grindr, u sklopu promocije novog albuma "Confessions II", izjavila da je Džon F. Kenedi Mlađi bio najbolji ljubavni partner u njenom životu.

Pjevačica je, odgovarajući na pitanje o najboljem ljubavnom iskustvu, rekla da će imenovati samo preminule osobe, nakon čega je tiho izgovorila ime Džona Kenedija Mlađeg.

Prema navodima stranih medija, Madona i Kenedi kratko su bili u vezi krajem osamdesetih godina prošlog vijeka. U tom periodu Kenedi je navodno bio u vezi s glumicom i manekenkom Kristinom Hag, dok je Madona bila u braku sa Šonom Penom.

U knjizi "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography", autorica Rouzmeri Terenzio i Liz Meknil, objavljenoj 2024. godine, jedan od Kenedijevih prijatelja tvrdi da je riječ bila o kratkoj vezi.

Knjiga navodi i da je Kenedi kasnije govorio kako Madona ima jedno od najljepših tijela koje je ikada vidio. Prema istom izvoru, Kenedi je kasnije uvjeravao Šona Pena da Madonu nikada nije poznavao "u biblijskom smislu".

Strani mediji navode i da je Madona trenutno u vezi s Akimom Morisom, dok će sporni video biti objavljen na Grindrovom medijskom kanalu unutar aplikacije, kao i na Jutjubu i Instagramu te kompanije.