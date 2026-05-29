logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pomenuću samo one koji nisu više živi": Madona otkrila koji bivši je bio najbolji u krevetu

"Pomenuću samo one koji nisu više živi": Madona otkrila koji bivši je bio najbolji u krevetu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Klix.ba
0

Madona je u promotivnom videu za Grindr izjavila da je Džon F. Kenedi Mlađi bio najbolji ljubavni partner u njenom životu, prenose strani mediji.

Madona otkrila detalje veze s Džonom F. Kenedijem Mlađim Izvor: Youtube/Jay Shetty Podcast/printscreen

Madona je u videu snimljenom za aplikaciju Grindr, u sklopu promocije novog albuma "Confessions II", izjavila da je Džon F. Kenedi Mlađi bio najbolji ljubavni partner u njenom životu.

Pjevačica je, odgovarajući na pitanje o najboljem ljubavnom iskustvu, rekla da će imenovati samo preminule osobe, nakon čega je tiho izgovorila ime Džona Kenedija Mlađeg.

Prema navodima stranih medija, Madona i Kenedi kratko su bili u vezi krajem osamdesetih godina prošlog vijeka. U tom periodu Kenedi je navodno bio u vezi s glumicom i manekenkom Kristinom Hag, dok je Madona bila u braku sa Šonom Penom.

U knjizi "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography", autorica Rouzmeri Terenzio i Liz Meknil, objavljenoj 2024. godine, jedan od Kenedijevih prijatelja tvrdi da je riječ bila o kratkoj vezi.

Knjiga navodi i da je Kenedi kasnije govorio kako Madona ima jedno od najljepših tijela koje je ikada vidio. Prema istom izvoru, Kenedi je kasnije uvjeravao Šona Pena da Madonu nikada nije poznavao "u biblijskom smislu".

Strani mediji navode i da je Madona trenutno u vezi s Akimom Morisom, dok će sporni video biti objavljen na Grindrovom medijskom kanalu unutar aplikacije, kao i na Jutjubu i Instagramu te kompanije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Madona bivši

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA