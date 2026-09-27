Roditelji Hajden Panetijer u sukobu zbog minđuša nakon njene smrti, dok policija čuva nakit dok se ne dogovore.

Izvor: Rainer Jensen/DPA

Američki mediji pišu o skandaloznom ponašanju roditelja pokojne glumice Hajden Panetijer. Oboje su, naime, željeli minđuše koje su nakon njene smrti uklonjene sa njenog tijela, zbog čega su policijski službenici u Južnoj Karolini odlučili da zadrže nakit dok se roditelji civilizovano ne dogovore.

Prema izvještaju mrtvozornika okruga Grinvil, do kojeg je došao TMZ, minđuše na kopčanje bile su uklonjene sa tijela glumice i stavljene u ljubičastu plastičnu kesu.

Vidi opis Roditelji Hajden Panetijer napravili skandal u policiji: Otimali se oko sitnice koja je pripadala pokojnoj ćerki Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Viši zamjenik mrtvozornika potom je kontaktirao njenog oca Alana Panetijera i majku Lesli Fogel. Oboje su izrazili želju da dobiju minđuše, nastala je svađa, nakon čega su im službenici poručili da će Hejdenine lične stvari ostati u kancelariji mrtvozornika sve dok ne postignu dogovor, piše "Slobodna Dalmacija".

Pitanja o nasljeđu Hejden Panetijer pojavila su se ubrzo nakon njene smrti. Glumica nije bila udata, a iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, koju je rodila u vezi sa Vladimirom Kličkom. Pravni stručnjaci izjavili su za magazin "Pipl" da bi, budući da je Panetijer živjela u Kaliforniji i nije ostavila punovažan testament ili fondaciju, njena ćerka najvjerovatnije trebalo da bude nasljednica, a ne njeni roditelji.

Životno osiguranje, penzioni računi i druga imovina sa imenovanim korisnicima mogu se nasljeđivati odvojeno, u zavisnosti od toga kako su bili ugovoreni. Njena imovina mogla bi da uključuje i buduće prihode od glumačkih projekata, među kojima su serije "Heroji" i "Nešvil", kao i filmski serijal "Vrisak". Osim toga, Panetijer je u maju objavila memoare "This Is Me: A Reckoning", manje od tri mjeseca prije smrti.

Hajden Panetijer javno je govorila o komplikovanom odnosu sa majkom Lesli Fogel, koja je u njenim mlađim godinama vodila njenu glumačku karijeru. Panetijer je opisala kako se s vremenom izgubila granica između majke i menadžerke. Govorila je o osjećaju da je majci više bila izvor prihoda i njena zaposlenica nego ćerka. Rekla je da je u 19. godini majci rekla da želi da prekine njihov profesionalni odnos, te da želi da joj ona bude jednostavno mama.

"Ne želim više da radim sa tobom. Samo želim da mi budeš mama", rekla je majci. Prema njenim riječima, majka joj je tada odgovorila: "Duguješ mi". Panetijer je kasnije rekla da je shvatila kako se ta rečenica odnosila na novac. S druge strane, glumičina majka Lesli Fogel je u maju za "Pejdž siks" rekla da je sa Hejden proživjela "20 godina traume zbog njenih zavisnosti" te da je, nakon što je Hejden potražila stručnu pomoć, odlučila da prekine kontakt sa njom.

Vidi opis Roditelji Hajden Panetijer napravili skandal u policiji: Otimali se oko sitnice koja je pripadala pokojnoj ćerki Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rainer Jensen/DPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: ANDREW GOMBERT/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Rainer Jensen/DPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Rainer Jensen/DPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: CIRO FUSCO/ANSA Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Marius Becker/dpa Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: JUSTIN LANE/EPA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: JENS KALAENE/DPA Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: BRITTA PEDERSON/DPA Br. slika: 14 14 / 14

Otac pokojne glumice, koji je godinama razveden od njene majke, prisustvovao je ćerkinoj komemoraciji, dok Fogel nije došla. TMZ je prvobitno objavio da nije bila pozvana, ali je izvor blizak majci to kasnije demantovao.

Panetijer je preminula 16. avgusta u Grinvilu u Južnoj Karolini. Mrtvozornik okruga Grinvil 22. septembra je utvrdio da je uzrok smrti bilo toksično dejstvo više supstanci, među kojima su fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin, a smrt je okarakterisana kao "nesrećan slučaj". U izveštaju mrtvozornika navodi se da obdukcijom nisu pronađene povrede koje bi doprinijele njenoj smrti.

Izvor: Jutarnji.hr / MONDO