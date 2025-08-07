Bruno Duarte i "tadićevski" eksperiment koji radi: Ima to u brazilskoj krvi, samo mu je trebalo reći

Vladan Milojević tražio je od Bruna Duartea da igra na mjestu desetke, kada već nije došao Dušan Tadić, i malo je reći da je Brazilac maestralno odigrao svoju "rolu". Kao i svaki Brazilac, ima to u krvi, samo je neko trebalo to da mu kaže.

Crvena zvezda je savladala Leh (3:1) u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a jedan od najboljih mečeva u crveno-bijelom dresu odigrao je brazilski napadač Bruno Duarte.

Ofanzivac Zvezde dobio je novu ulogu kod Vladana Milojevića, koji ga je "povukao" ka veznom redu i tako mu otvorio teren.

Iako je do sada pokazao da je sasvim dobar realizator Bruno Duarte nije uspio da izgura iz startne postave Šerifa Endiajea. Snažni napadač vjerovatno je omiljeni Milojevićev igrač u timu, a treba imati u vidu da mu je baš aktuelni trener dao novi život nakon mučne faze karijere kod Baraka Bahara. Da na klupi ne bi propadao Duarte, dok na terenu napreduje Šerif, Milojević je tražio rješenje da ih uklopi i uigra - obojica imaju kvalitet, a on nema luksuz da jednog od njih otpiše.

Koliko dugo će trajati eksperiment "Duarte"?

Šta Vladan Milojević sprema moglo je da se nasluti na pripremama u Austriji. Malobrojni srpski novinari gledali su meč protiv Puškaš akademije, što je bila generalna proba za sezonu. Katai je počeo taj susret kao ofanzivni vezni, a Bruno Duarte ga naslijedio na istom mjestu, poziciji iza napadača.

"Bruno je klasični napadač, ali kada se igra sa Šerifom dobro se dopunjuju, on je periferni igrač. Sale, Bruno, Mića, igrači su koji mogu da nam donesu gol, kreiraju šansu i vidjeli ste i u finalu Kupa da je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica. Probamo da pravimo tandeme, mislim da smo sve igrače izrotirali u ovim utakmicama, kako mogu da igraju tandemski, da li po boku, po centrali, da li su kompatibilni. Tražili smo da vidimo tog igrača po desnoj strani, da dobijemo tu brzinu sa Milsonom, Radonjićem, dobili smo odgovore na dosta pitanja, pa ćemo vidjeti", dodao je Milojević.

I dok je brzina po desnoj strani riješena kupovinom Šavija Babike, igrač za tandem sa Šerifom pronađen je u sopstvenim redovima. Vladan Milojević je ušao u proces "otključavanja" Bruna Duartea.

Kako je Duarte reagovao na promjenu?

Brazilac je "prekomandu" shvatio na najbolji mogući način. Promjena mjesta na terenu oslobodila ga je da pokaže još neke od svojih vrlina. Dobio je priliku da kreira, da diriguje igrom cijelog tima, da u najboljem smislu te riječi zamijeni Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija. Mnogo toga je na kocku stavio Vladan Milojević jer je čak i svom kapitenu uzeo dio odgovornosti, ali je Brazilac zbog sjajne partije ispao pogođen broj na ruletu.

Bruno Duarte je ove sezone postigao pet golova, pa tako sada njegov ukupni skor u Crvenoj zvezdi iznosi 50 utakmica i 25 golova. Ni u jednom drugom klubu nije bio ovako efikasan do sada i već je nadmašio sve svoje rekorde

"Veoma sam srećan. Imao sam priliku da igram na toj poziciji i prije, ne tako često, ali srećan sam da je naš trener vidio kako mogu da igram na toj poziciji, da mogu da pomognem ekipi. Nadam se da ću još više moći da pomognem timu", rekao je Duarte o ulozi na kojoj je zablistao.

Vjerovatno ne postoji zemlja na svijetu sa više fudbalskog talenta od Brazila, pa je Duarte samo radio ono što mu je prirodno i u krvi. Igrao je fudbal, veoma dobro, na različitim dijelovima terena. Spuštao se po loptu, priključivao završnici napada, dobio daleko širi radijus kretanja i djelovalo je da mu to prija. Imao je u finišu prvog dijela period igre u kojem se nije pronalazio, kao i cijela ekipa Zvezde, ali je u nastavku bio možda i bolji nego na početku utakmice.

Koga još Zvezda može da uklopi?

Trenerska minijatura koju je pohvalio Duarte donijela je Vladanu Milojeviću rezultat u Poznanju, a možda i za nastavak sezone.

U istoj ovoj formaciji Zvezde poziciju iza napadača mogu da igraju i Aleksandar Katai i Marko Arnautović, pa će biti posebno zanimljivo vidjeti kakve sve tandeme trener Crvene zvezde još može da kreira. Zamislite samo ovakvog Duartea u napadu, a Kataija iza njega ili Duartea i Arnautovića koji stalno mijenjaju mjesta ili Arnautovića i Šerifa...

Čak i da Šerif Endiaje napusti klub do kraja prelaznog roka - što se Milojeviću ne bi dopalo - Zvezda bi ostala sa sasvim dobrim opcijama i tandemima u ofanzivi.

Kako je Duarte "odbio" Tadića?

Uz dvostrukog strijelca Radeta Krunića, Bruno Duarte je bio najbolji pojedinac meča u Poznanju. Njegova igra pokazala je da Zvezda u ovom trenutku ne mora da čeka Dušana Tadića jer već ima u klubu rješenje koje je za nju možda i bolje. Naravno, Tadić je majstor fudbala koji cijeli tim čini boljim, ali ni zbog Duarteove uloge niko nije patio. Postigao je gol, spektakularno asistirao Babiki pred korner za gol, počeo još nekoliko akcija, razigrao ofanzivni dio tima i bio ključan čovjek Zvezdinog presinga - Lehove noćne more.

Tu je i najveća razlika između onog što Bruno Duarte i Dušan Tadić mogu da donesu Zvezdi. Brazilac se ne štedi da pomogne timu, a u godinama je kada to može da radi, dok je nekadašnji kapiten Srbije na kraju karijere i pitanje je koliko bi uticao na presing Zvezde, jednog od omiljenih oružja Vladana Milojevića protiv slabijih evropskih ekipa.

Za sada Crvena zvezda ne čeka odluku Dušana Tadića. Od meča protiv Leha u Poznanju razlog za to je i Bruno Duarte zbog "tadićevske" partije protiv poljskog šampiona.

