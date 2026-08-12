Dnevni horoskop za 12. avgust: Jedan znak donosi važnu odluku, nekome se vraća osoba iz prošlosti

Dnevni horoskop za srijedu, 12. avgust 2026. godine donosi astro prognozu za svih 12 znakova. Saznajte šta vas čeka u ljubavi, poslu i zdravlju.

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Ovan

Ljubav: Dan donosi više emocija nego što ste očekivali. Slobodni Ovnovi mogli bi da primijete osobu koja im je već neko vrijeme blizu.

Posao: Ne ulazite u rasprave koje ne mogu ništa da promijene. Jedan zadatak koji ste odlagali danas možete završiti mnogo lakše nego što mislite.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i manje nerviranja oko sitnica.

Savjet: Ne morate baš uvijek vi biti prvi koji reaguje.

Bik

Ljubav: Partner očekuje više otvorenosti sa vaše strane. Slobodni Bikovi mogli bi dobiti poruku koja će ih iznenaditi.

Posao: Finansijska tema dolazi u prvi plan. Dobro razmislite prije nego što prihvatite ponudu koja na prvi pogled djeluje veoma primamljivo.

Zdravlje: Obratite pažnju na umor i potrebu za pauzom.

Savjet: Ne pristajte na manje samo zato što vam je poznato.

Blizanci

Ljubav: Dan je povoljan za razgovore koji su dugo odlagani. Ako ste u vezi, iskrenost može riješiti nesporazum.

Posao: Bićete brži od drugih i lako ćete povezivati informacije. Iskoristite to, ali nemojte preuzimati tuđe obaveze.

Zdravlje: Potrebno vam je malo više mira i manje vremena pred ekranima.

Savjet: Recite ono što mislite, ali birajte trenutak.

Rak

Ljubav: Emocije su pojačane, pa ćete neke riječi doživljavati ličnije nego što je potrebno. Slobodni Rakovi mogli bi neočekivano sresti osobu iz prošlosti.

Posao: Neko će tražiti vašu pomoć, ali ne morate biti dostupni svima. Postavite granicu ako osjećate da se vaše povjerenje koristi.

Zdravlje: Prijaće vam lagana šetnja i raniji odlazak na spavanje.

Savjet: Ne vraćajte se tamo gdje ste već naučili lekciju.

Lav

Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zauzeti Lavovi mogli bi uživati u posebnom trenutku sa partnerom.

Posao: Vaše ideje konačno dobijaju pažnju koju zaslužuju. Ne dozvolite da vas tuđe sumnje uspore.

Zdravlje: Imate dovoljno energije, ali nemojte pretjerivati.

Savjet: Samopouzdanje je vaša najveća prednost danas.

Djevica

Ljubav: Potrebna vam je sigurnost, ali ne tražite odgovore tamo gdje ih nema. Slobodne Djevice mogu upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili svakodnevne obaveze.

Posao: Dan je odličan za organizaciju i završavanje zaostalih zadataka. Jedan detalj koji drugima promakne mogao bi biti presudan.

Zdravlje: Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Savjet: Ne mora sve biti savršeno da bi bilo dobro.

Vaga

Ljubav: Moguće je novo poznanstvo koje počinje sasvim neobavezno. Zauzete Vage trebalo bi da izbjegavaju rasprave oko nevažnih stvari.

Posao: Pred vama je odluka koju već neko vrijeme odlažete. Vjerujte svom osjećaju, ali provjerite činjenice prije konačnog poteza.

Zdravlje: Obratite pažnju na napetost i umor.

Savjet: Birajte mir umjesto potrebe da budete u pravu.

Škorpija

Ljubav: Neko bi mogao pokazati osjećanja koja je dugo skrivao. Ako ste zauzeti, iskren razgovor može produbiti bliskost.

Posao: Imate dobar osjećaj za ljude i danas ćete lako prepoznati ko vam zaista želi pomoći. Ne otkrivajte sve planove prerano.

Zdravlje: Potrebno vam je rasterećenje od svakodnevnog pritiska.

Savjet: Intuicija vam danas govori više nego riječi.

Strijelac

Ljubav: Želite slobodu, ali istovremeno tražite osobu kojoj možete vjerovati. Moguće je zanimljivo poznanstvo kroz društvo ili izlazak.

Posao: Neočekivana prilika može vam promijeniti planove. Nemojte je odmah odbaciti samo zato što nije dio prvobitne zamisli.

Zdravlje: Kretanje će vam prijati više nego što očekujete.

Savjet: Ponekad je najbolji plan – ostaviti prostor za iznenađenje.

Jarac

Ljubav: Partner bi mogao tražiti više pažnje i topline. Slobodni Jarčevi još razmišljaju o osobi koju nisu sasvim preboljeli.

Posao: Fokusirani ste i produktivni, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza. Jedna odluka mogla bi imati dugoročan uticaj.

Zdravlje: Usporite tempo kada osjetite da vam je potreban predah.

Savjet: Ne morate sve sami.

Vodolija

Ljubav: Neobičan razgovor mogao bi pokrenuti nešto novo. Ako ste u vezi, partner će cijeniti vašu iskrenost čak i kada nije ono što želi da čuje.

Posao: Kreativnost vam je na visokom nivou. Ideja koja vam danas djeluje neobično mogla bi se pokazati veoma korisnom.

Zdravlje: Pokušajte da se odvojite od telefona i obaveza prije spavanja.

Savjet: Ne plašite se da uradite nešto drugačije.

Ribe

Ljubav: Osjetljivi ste na tuđe ponašanje i lako ćete primijetiti ono što drugi pokušavaju da sakriju. Slobodne Ribe očekuje zanimljiv susret.

Posao: Ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže. Završavajte jedno po jedno i rezultat neće izostati.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i manje mentalnog opterećenja.

Savjet: Ne morate svakome objašnjavati svoje odluke.