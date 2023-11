Stanogradnja U HALKIDIKIJU JEFTINIJA od Banjaluke? Evo koliko košta stan od 60 kvadrata u PARALIJI

Stan od 60 kvadrata u Paraliji košta 89.000 evra.

U Grčkoj može da se nađe stan i za 800 evra po kvadratu, ako želite nekretninu sa pogledom na more, možete je kupiti već za 1.500 evra po kvadratnom metru.

"Najjeftinije" nekretnine na grčkom moru nalaze se u Olimpijskoj regiji. Tako se u oblasti Katerinija prosječne cijene kreću od 1.500 pa naviše. Starogradnja se može kupiti već za hiljadu evra po kvadratu, ali u manjim i nerazvijenim mestima.

Agenti za nekretnine u Srbiji preciziraju da cijene dosta zavise od dijela grada i stanja nekretnine, kao i da se cijene u Solunu kreću od 800 evra pa sve do 6.000 i više po kvadratu, i da je sve manje jeftinih stanova. "Solun je vrlo sličan sa cijenama na Halkidikiju. Kvadrat novogradnje na Halkidikiju, kao i Solunu je u prosjeku oko 2.200 evra, sa tendencijom rasta, jer je sve manje placeva na kojima bi mogle da se prave novi stambeni objekti, pa vlasnici koriste situaciju i tako, na svako malo, povećavaju cijenu. Pristupačnih stanova koji su 2014. i 2015. koštali oko 50.000 evra skoro i da nema, a i to što se pojavi na tržištu, zahteva mnogo ulaganja, kao i da to što je iole kvalitetno i jeftino jednostavno se proda odmah", objasnio je za Bizportal Nikola Nedeljković, direktor kompanije koja se bavi kupovinom i prodajom stanova u Grčkoj.

Što se tiče Halkidikija i primorja, u zavisnosti od mjesta do mjesta, cijena po kvadratu starogradnje može da se nađe i za 1.000 evra, dok je ista takva starogradnja na nekom drugom mjestu čak duplo skuplja.

"Stanovi i apartmani na 500, 600 metara od mora koštaju od 1.600 do 2.000 evra po kvadratu u zavisnosti od stanja nekretnine. Najbolje su prošli oni koji su ranijih godina kupili jeftine nekretnine, koje su renovirali i uložili u njih, pa sada mogu da ih prodaju za drastičnu razliku", navodi Nedeljković.

U najskuplja mjesta spadaju Solun, Halkidiki i Paralija. Jedine oblasti sa višim cijenama od Halkidikija i Soluna su Atika, odnosno južna predgrađa Atine (3.261 evro/m2), sjeverna predgrađa Atine (2.721 evro/m2), Kikladi sa preko 3.000 evra po kvadratu i Jonska ostrva, odnosno Lefkada i Kefalonija, gdje je prosječna cena kvadrata 2.151 evro.

Halkidiki se našao na četvtom mjestu najskupljih mesta u Grčkoj sa prosječnom cijenom od 1.875 evra po metru kvadratnom. Opština Solun, u koju spada i popularna Perea u kojoj srpski turisti kupuju stanove, našao se na petom mjestu sa 1.762 evra po metru kvadratnom.

Ipak, ima oglasa i sa primamljivim ponudama, pa tako stan u Paraliji od 60 kvadrata sa pogledom na more, sada može da se kupi i za 89.000 evra. Agent za nekretnine Kaća Lazarević navodi za Nova.rs da u Grčkoj ima i jeftinih i skupih nekretnina. Što se tiče Soluna gdje se kvadrat može naći i za 1.000 evra, Lazarević objašnjava da je u pitanju lokacija na dalekoj periferiji grada.

"Ono što je kvalitetno nije tako jeftino. To do 1.000 evra je daleka periferija u Solunu, ali teško da može da se nađe. Drugo, vi time ne dobijate držaljanstvo. Morate da transferišete sa svog računa na račun vlasnika u Grčku. Porezi moraju da se plaćaju, pritom morate da vodite računa o nekretnini, a ne živite tamo. Dakle, moj savjet svima je da je bolje ovde kupiti i izdavati, tako imate kontrolu nad svojom nekretninom", objašnjava Lazarevićeva.

Dodaje da jeftinih nekretnina ima i u Španiji, a ne samo u Grčkoj, kako se mnogima čini. "Masa ljudi ide u Španiju da kupuje nekretnine. Ima i u Trstu jeftinih stanova. Ponavljam, ono što je kvalitetno, ono što je dobro i nalazi se na dobroj lokaciji, košta isto kao i kod nas. Ima naših bogatih ljudi koji kupuju u Atini, u Solunu. Solun je lijep grad, ali nije turistička sezona cijele godine. Ima i u Nisi da se pronađe jeftino, ali opet treba da uložite 300.000 evra da bi dobili boravak, a i da vam to nečemu služi. Zato, dobro razmislite", poručuje agentkinja.

