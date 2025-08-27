Gorivo u Evropi: Velike razlike između istoka i zapada, najjeftinije je u jednoj zemlji regiona

Iako se cijene goriva u Evropi drastično razlikuju, Bosna i Hercegovina i Crna Gora se pozicioniraju kao jedne od najpovoljnijih destinacija za vozače u regionu

Izvor: Shutterstock / Gualtiero Boffi

Cijena goriva u Crnoj Gori je među najnižim u regionu, pokazuju najnoviji podaci portala GlobalPetrolPrices. Tako litar benzina od 95 oktana košta 1,42 EUR, što je niže nego u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Niže cijene benzina od Crne Gore, kada govorimo o regionu, imaju Bugarska i Bosna i Hercegovina.

Kako piše Seebiz, najnoviji podaci o cijenama goriva u Evropi pokazuju velike razlike među državama. Prema analizi portala GlobalPetrolPrices, na dan 18. avgusta 2025. litar benzina od 95 oktana najskuplja je na Islandu, gdje stoji čak 2,097 EUR.

Odmah iza Islanda nalaze se Danska s 1,941 EUR i Holandija s 1,904 EUR. Visoke cijene bilježe i Švajcarska (1,793), Albanija (1,786) te Grčka (1,744 EUR po litru).

S druge strane, najjeftinije gorivo u Evropi imaju Bjelorusija (0,666 EUR) i Rusija (0,672 EUR), što je gotovo triput manje nego u državama s najvišim cijenama.

U Hrvatskoj litar benzina stoji 1,482 EUR, što zemlju svrstava u sredinu europske ljestvice. Cijena je viša nego u Sloveniji (1,443) i Crnoj Gori (1,430), ali niža nego u Austriji (1,498) ili Srbiji (1,519). Najbliže Hrvatskoj po cijeni su Mađarska s 1,483 EUR i Slovenija s 1,443 EUR.

Dok su u većini zapadnoeuropskih zemalja cijene goriva iznad 1,7 EUR, srednja i jugoistočna Europa bilježe znatno niže cijene, koje se u prosjeku kreću oko 1,3 do 1,5 EUR. Posebno se ističu Bugarska (1,218) i Bosna i Hercegovina (1,201), gdje su cijene znatno niže od prosjeka Evropske unije.

(eKapija)