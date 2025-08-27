logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gorivo u Evropi: Velike razlike između istoka i zapada, najjeftinije je u jednoj zemlji regiona 1

Gorivo u Evropi: Velike razlike između istoka i zapada, najjeftinije je u jednoj zemlji regiona

Autor Dušan Volaš
1

Iako se cijene goriva u Evropi drastično razlikuju, Bosna i Hercegovina i Crna Gora se pozicioniraju kao jedne od najpovoljnijih destinacija za vozače u regionu

Cijene goriva u Evropi i na Balkanu Izvor: Shutterstock / Gualtiero Boffi

Cijena goriva u Crnoj Gori je među najnižim u regionu, pokazuju najnoviji podaci portala GlobalPetrolPrices. Tako litar benzina od 95 oktana košta 1,42 EUR, što je niže nego u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Niže cijene benzina od Crne Gore, kada govorimo o regionu, imaju Bugarska i Bosna i Hercegovina.

Kako piše Seebiz, najnoviji podaci o cijenama goriva u Evropi pokazuju velike razlike među državama. Prema analizi portala GlobalPetrolPrices, na dan 18. avgusta 2025. litar benzina od 95 oktana najskuplja je na Islandu, gdje stoji čak 2,097 EUR.

Odmah iza Islanda nalaze se Danska s 1,941 EUR i Holandija s 1,904 EUR. Visoke cijene bilježe i Švajcarska (1,793), Albanija (1,786) te Grčka (1,744 EUR po litru).

S druge strane, najjeftinije gorivo u Evropi imaju Bjelorusija (0,666 EUR) i Rusija (0,672 EUR), što je gotovo triput manje nego u državama s najvišim cijenama.

U Hrvatskoj litar benzina stoji 1,482 EUR, što zemlju svrstava u sredinu europske ljestvice. Cijena je viša nego u Sloveniji (1,443) i Crnoj Gori (1,430), ali niža nego u Austriji (1,498) ili Srbiji (1,519). Najbliže Hrvatskoj po cijeni su Mađarska s 1,483 EUR i Slovenija s 1,443 EUR.

Dok su u većini zapadnoeuropskih zemalja cijene goriva iznad 1,7 EUR, srednja i jugoistočna Europa bilježe znatno niže cijene, koje se u prosjeku kreću oko 1,3 do 1,5 EUR. Posebno se ističu Bugarska (1,218) i Bosna i Hercegovina (1,201), gdje su cijene znatno niže od prosjeka Evropske unije.

(eKapija)

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo cijene

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

Moram reći da je gorivo u HR primjetno boljeg kvaliteta nego u BiH, tako da razlika u cijeni i nije neki faktor

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ