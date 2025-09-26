"Zadovoljavajuća dinamika radova": Đokić najavio završetak HE "Dabar" do kraja 2027. godine

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić izrazio je nadu da će do kraja 2027. godine biti završena Hidroelektrana "Dabar" i istakao da će rad ovog hidroenergestkog postorojenja u koji je uloženo 664 miliona KM donijeti benefite za cijelu istočnu Hercegovinu.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

On je naveo da ovaj projekat obuhvata četiri opštine u opsegu od 40 kilometara, te istakao da je ključni objekat tunel od 12 kilometara, koji je skoro završen.

"To je izuzetan građevinski poduhvat, prvi te vrste u svijetu u 21. vijeku", rekao je Đokić novinarima nakon sastanka sa kineskim partnerima i obilaska radova na HE "Dabar", ističući da je ponosan što je dio ovog projekta od početka njegove realizacije.

Đokić je naveo da se danas sastao sa predstavnicima partnerske kineske kompanije "Gedžouba" koja je nosilac izgradnje projekta, sa njihovim podizvođačima, domaćim kompanijama "Integral" i "Elnos".

On je rekao da je razgovarano i o određenim problemima u radu, te naglasio da će se teškoće prevlaziti u hodu i da je uvjeren da će imati razumijevanje onih koji su važni za relazaciju projekta, prije svega kineske strane - Eksim banke" i "Sinošur" osiguranje, koja osigurava ovaj projekat.

On je istakao i važnost "Elektroprivrede Srpske" i Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ koja je vlasnik HE "Dabar", koji daju doprinos projektu.

Đokić je naglasio da je HE "Dabar" finansijski zahtjevan projekat i da je opravadano ono što su Vlada Srpske sa HET-om i preduzećem "Elektroprivreda Srspke" odlučili jer će se tek videti koliki će biti pozitivni efekti ovog postrojenja za sve lokalne zajednice istočne Hercegovine.

On je dodao je uvjeren da se već i u ovoj fazi izgradnje vidi pozitivni efekti u ovim lokalnim zajendicama.

Đokić je rekao da su radovi vrlo složeni i zahtijevaju predan pristup kvalitetnog tima ljudi, te da građevinska kompanija "Energoprijekt" iz Beograda vrši nadzor nad ovim projektom.

ZADOVOLJAVAJUĆA DINAMIKA RADOVA

Direktor Hidroelektrane /HE/ "Dabar" Danilo Ilić izjavio je da se radovi na ovom važnom energetskom projektu izvode na 11 gradilišta i da je njihova dinamika zadovoljavajuća.

"Urađeno je dosta toga, a utvrđene su i poteškoće koje će se rješavati u hodu u narednom periodu", rekao je Ilić novinarima nakon sastanka sa ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem i direktorima u "Elektroprivredi Republike Srpske".

Ilić je najavio da će u narednih mjesec dana početi betonski radovi i da izlaze iz faze iskopa.

"Završen je iskop za mašinsku zgradu, urađen je nasip za razvodno postrojenje, 70 odsto iskopa cjevovoda pod pritiskom, brana `Pošćenje` je iskopana u potpunosti i priprema se za betonske radove", naveo je Ilić.

On je pojasnio da će tokom zime na nekim gradilištima doći do usporavanja radova zbog padavina, ali da izvođači rade na tome da održe kontinuitet radova tokom cijele zime u skladu sa mogućnostima.

Direktor "Hidroelektrana na Trebišnjici" Gordan Mišeljić rekao je da su danas obišli centralni objekat sistema "Gornji Horizonti" koji treba da ima tri elektrane.

"Hidroelektrana `Dabar` je centralna, prevodimo vode sa nevesinjskog platoa, sve je zamišljeno 50-tih godina prošlog vijeka, gdje bi sistem HET-a trebao da ima sedam hidroelektrana", pojasnio je Mišeljić.

On je dodao da taj objekat podrazumijeva da se uvodi 20 odsto dodatnih voda u sliv rijeke Trebišnjice, a dobija 50 odsto veća proizvodnja električne energije u odnosu na postojeću.

Načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić rekao je da ta opština podržava izgradnju HE "Dabar", kao strateški energetski projekat koji će Bileći, Nevesinju i Berkovićima omogućiti zapošljavanje stanovništva, razvoj preduzetništva i ostale benefite.

"Za Berkoviće je bitno da će u okviru ovog projekta dobiti sistem za navodnjavanje uz podršku nadležnih institucija", ukazao je Samardžić.

Kada je riječ o kvalitetu vode u Berkovićima, koja je pomućena zbog radova na HE "Dabar", Samardžić je naveo da je sada uspostavljeno kratkoročno rješenje i da je voda hemijski i mikrobiološki ispravna.

On je naveo da redovno vrše ispitivanja, ali da je još na snazi mjera zabrane upotrebe vode za piće.

Samardžić je izrazio uvjerenje da će stanovnici Berkovića uskoro imati nesmetano vodosnabdijevanje i da će ova mjera zabrane biti skinuta.

(Srna/Mondo)