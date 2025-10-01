Rekordan rast prihoda: U devet mjeseci prikupljeno 513 miliona KM više nego lani

Prihodi od indirektnih poreza za devet mjeseci 2025. godine iznosili su devet milijardi i sedam miliona KM i veći su za 513 miliona KM ili za oko šest odsto nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uprava je tokom devet mjeseci obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat PDV-a, vratila milijardu i 634 miliona KM PDV-a.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, nivou BiH, entitetima i distriktu Brčko, iznosili su sedam milijardi i 373 miliona KM i veći su za 5,73 odsto, u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za devet mjeseci 2024. godine.

U saopštenju se navodi da je u septembru prikupljena milijarda i 120 miliona KM indirektnih poreza, što je za 130 miliona KM više nego u istom mjesecu prošle godine.

Za finansiranje institucija BiH raspoređeno je 749 miliona KM, a ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza raspoređen je entitetima i Brčko distriktu.

Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila četiri milijarde i 72 miliona KM, Republika Srpska dvije milijarde i 281 milion KM, a Brčko distrikt 228 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva FBiH je dobila dodatnih 185 miliona KM, Republika Srpska 122 miliona KM i distrikt Brčko šest miliona KM.

Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, pojasnili su iz Uprave.

(Srna)