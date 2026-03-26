Geotermalna energija u RS: Veliki potencijal, minimalna iskorištenost

Geotermalna energija u RS koristi se u veoma malom obimu, iako raspolaže značajnim potencijalima, rečeno je na panelu "Istraživanje i eksploatacija geotermalne energije – potencijali, mogućnosti korištenja i isplativost primjene" u okviru energetskog skupa u Trebinju

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Moderator panela Branko Ivanković izjavio je Srni da se termalni izvori trenutno koriste uglavnom u banjskom turizmu, dok je njihova primjena u sistemima daljinskog grijanja i energetici zanemarljiva.

On je naveo da je na panelu predstavljen transnacionalni akcioni plan koji definiše korake koje je potrebno preduzeti da bi se geotermalna energija u većoj mjeri prepoznala i koristila.

Ivanković smatra da je jedan od ključnih problema nedovoljno uređen zakonodavni okvir.

"Geotermalnu energiju pominjemo u različitim zakonskim dokumentima, međutim, vrlo se sporadično i pogrešno pominje kao jedna od alternativnih zelenih izvora energije", rekao je Ivanković.

Učesnici panela istakli su da je riječ o energentu koji ima široku primjenu, od toplifikacije i balneologije, do različitih vidova poljoprivredne proizvodnje, ali da je neophodno raditi na edukaciji, istraživanjima i stvaranju podsticajnih mjera.

Ivanković je naglasio da je posebno važno definisati modele podsticaja, jer je eksploatacija geotermalne energije tehnički jednostavna, a ulaganja se dugoročno isplate.

"Geotermalna energija može se koristiti za grijanje objekata, proizvodnju električne energije i ostale namjene, zbog čega predstavlja značajan razvojni potencijal koji je kod nas još uvijek nedovoljno iskorišten", zaključio je Ivanković.