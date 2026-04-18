Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Rekordna stopa zaposlenosti u EU 2025. godine: Skoro 200 miliona ljudi je imalo posao, evo koja zemlja prednjači

Rekordna stopa zaposlenosti u EU 2025. godine: Skoro 200 miliona ljudi je imalo posao, evo koja zemlja prednjači

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
Kakvo je stanje na tržištu rada u Evropskoj uniji?

Rekordna stopa zaposlenosti u EU 2025. godine Izvor: Media Whale Stock/Shutterstock

Stopa zaposlenostiu Evropskoj uniji dostigla je rekord u 2025. godini. Naime, posao je u tom periodu imalo 76,1% osoba uzrasta od 20 do 64 godine, odnosno gotovo 198 miliona ljudi, pokazuju najnoviji podaci Eurostata.

U odnosu na prethodnu godinu zabilježen je blagi rast, čime je nastavljen trend povećanja zaposlenosti koji traje već nekoliko godina.

Najviše zaposlenih ima Malta (83,6%), zatim Holandija (83,4%) i Češka (82,9%), dok su na dnu Grčka (71%), Rumunija (69%) i Italija(67,6%), prema podacima Eurostata.

Podaci pokazuju i da muškarci i dalje znatno češće rade nego žene. Razlika na nivou EU iznosi skoro 10 procentnih poena, a najveća je upravo u Italiji, Rumuniji i Grčkoj.

Najmanji jaz između muškaraca i žena bilježi se u baltičkim i nordijskim zemljama, dok je Litvanija jedina država u kojoj žene imaju veću stopu zaposlenosti od muškaraca.

Ovi podaci potvrđuju da tržište rada u EU nastavlja da jača, ali i da razlike između država i dalje ostaju značajne.

(EUpravo zato)

Možda će vas zanimati

