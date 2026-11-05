Espreso u Banjaluci u prosjeku oko 3,5 KM: Ugostitelji razmatraju poskupljenje kafe do početka 2027.

Cijene sirove kafe na svjetskom tržištu ponovo rastu, zbog čega ugostitelji u Republici Srpskoj razmatraju povećanje cijena u kafićima, dok domaći prerađivači za sada ne najavljuju promjene maloprodajnih cijena jer su, kako kažu, već sada previsoke.

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Cijene kafe na svjetskim berzama u oktobru ove godine ponovo su porasle nakon kratkotrajnog pada tokom ljeta, a na ovaj skok uticale su niske zalihe sertifikovane kafe, ali i neizvjesnost u vezi sa klimatskim uslovima u zemljama uzgajivačima.

Ovakva globalna situacija direktno će se odraziti i na domaće tržište, prije svega u sektoru ugostiteljstva. Goran Kurtinović, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske ("Horeca"), potvrdio je da ugostitelji ozbiljno razmatraju povećanje cijena kafe do kraja ove ili početkom naredne godine, iako još ne može precizirati za koliko bi ona poskupjela.

"Svaki ugostitelj mora posebno da računa može li izdržati sa postojećim cijenama i da li smo generalno dostigli maksimum koji naše tržište može da podnese. S druge strane, visoki troškovi poslovanja diktiraju da će doći do rasta cijena", naveo je Kurtinović.

On ističe da je u Banjaluci danas gotovo nemoguće pronaći lokal u kojem espreso košta dvije konvertibilne marke (KM).

"Cijene se uglavnom kreću od dvije i po do četiri KM u pojedinim lokalima, dok je prosječna cijena espresa u gradu oko tri i po marke. Količina ljudi u kafićima je tu, ali je sigurno da svi imaju manji promet. Nije riječ samo o visokim cijenama, već se to osjeti posebno kod lokala koji rade dnevne varijante. Noćni lokali, koji nude različite sadržaje i muziku uživo, još nekako funkcionišu", pojasnio je Kurtinović za "Nezavisne novine".

Trgovci oprezni: "Dalje poskupljenje smanjilo bi prodaju"

Sa druge strane, u domaćim pržionicama za sada "povlače ručnu", svjesni da su cijene u marketima, gdje kilogram košta između 26 i 28 KM, odavno dostigle limit kupovne moći građana.

Direktor kompanije "Minea" iz Gradiške Momčilo Banjac potvrđuje da je cijena sirove kafe u posljednjih mjesec dana blago porasla, ali dodaje da trenutno ne očekuje mijenjanje cjenovnika na rafovima.

"Dolar je nešto ojačao, a cijene sirove kafe su porasle, zavisno od sorte, ali to još nije alarmantno. Cijene su nakon najvećeg rasta nešto pale, a sada ponovo bilježe blagi rast. Ipak, ne mislim da bi trebalo doći do velikog poskupljenja, osim ako se ne dogodi nešto nepredviđeno. Svako novo povećanje stvara problem i trgovcima i potrošačima", kategoričan je Banjac.

On je dodao da je kafa već znatno skuplja nego prije godinu do godinu i po, zbog čega je primjetno da potrošači u prodavnicama sve češće biraju manja pakovanja, a upozorava da bi dodatno poskupljenje dovelo do daljeg pada prodaje i odustajanja kupaca od pojedinih proizvoda.