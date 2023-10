Rusija se povlači iz sporazuma o nuklearnim probama

Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, usvojen 1996. godine, koji nikada nije u potpunosti stupio na snagu, zabranjuje sve nuklearne probe bilo gdje u svijetu.

Izvor: Aynur Mammadov/Shutterstock

Rusija će se povući iz Sporazuma o zabrani nuklearnih proba, izjavio je danas predsjednik Donjeg doma ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin. "Zbog bezbjednosti naše zemlje, povlačimo ratifikaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba", rekao je on, prenosi TASS.

Volodin je prije glasanja u parlamentu o povlačenju iz sporazuma o nuklearnom testiranju, rekao da je odluka donesena i zbog loših odnosa sa SAD: "Rusija je ratifikovala sporazum (2000. godine) ali Vašington nije uspio da ga ratifikuje zbog svog neodgovornog odnosa prema pitanjima globalne bezbjednosti", izjavio je on.

Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, usvojen 1996. godine, koji nikada nije u potpunosti stupio na snagu, zabranjuje sve nuklearne probe bilo gdje u svijetu. Potpisali su ga i ruski i američki predsjednici, Rusija ga je ratifikovala 2000. godine, ali ga SAD nikada nisu ratifikovale. Istovremeno, države koje posjeduju nuklearno oružje dobrovoljno su se obavezale da neće sprovoditi takva testiranja.

Rjabkov je rekao novinarima da će Rusija povući svoju ratifikaciju zato što to nije učinila SAD. On je upozorio da će u slučaju američke nuklearne probe "biti primorani da to isto tako učinimo". Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov je prošlog utorka upozorio da će u slučaju američke nuklearne probe Rusija biti primorana da to isto učini. Takođe, dodao je on, Rusija se povlači iz Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba kako bi se stavila u rang sa SAD.

Sporazum o zabrani nuklearnih proba

Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testova (CTBT), iliti Sporazum o zabrani nuklearnih proba, je multilateralni ugovor kojim se zabranjuju probne eksplozije nuklearnog oružja i sve druge nuklearne eksplozije, kako za civilne tako i za vojne svrhe, u svim sredinama. Usvojila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 10. septembra 1996. godine, ali nije stupio na snagu, pošto osam određenih država nije ratifikovalo sporazum.

Osnovne obaveze

Svaka država članica preuzima obavezu da neće obavljati nikakve probne eksplozije nuklearnog oružja niti bilo kakve druge nuklearne eksplozije i da će zabraniti i spriječiti svaku takvu nuklearnu eksploziju na bilo kom mjestu pod svojom jurisdikcijom ili kontrolom. Svaka država se nadalje obavezuje da neće prouzrokovati, podsticati niti na bilo koji način učestvovati u obavljanju bilo kakve probne eksplozije nuklearnog oružja ili bilo kakve druge nuklearne eksplozije.

(MONDO)