NEDAVNO JE BILO NEZAMISLIVO: Orban kaže da zapadne zemlje razmišljaju o slanju vojske u Ukrajinu

Zapadne zemlje mogle bi da odluče da pošalju vojsku u Ukrajinu za dva do tri mjeseca, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

"Najalarmantnija stvar je to da ono što je bilo nezamislivo prije dva do tri mjeseca postaje svakodnevni događaj dva do tri mjeseca kasnije", rekao je Orban za "Kosut radio".