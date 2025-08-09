Tri osobe ranjene u pucnjavi na Tajms skveru

Tri osobe ranjene su u pucnjavi na Tajms skveru u Njujorku, saopštila je policija.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Jedna osoba je privedena i u toku je njeno saslušanje u vezi sa pucnjavom. Za sada nije podignuta optužnica.

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak na kome se vidi kako ljudi bježe sa lica mjesta, a policija je okružila automobil i pokušava da pomogne ranjenoj osobi koja leži na tlu.

Pucnjava se dogodila u 1.20 časova poslije ponoći. Drugi detalji nisu poznati.

U Njujorku je ove godine zabilježen znatan pad oružanog nasilja.

