Tri osobe ranjene u pucnjavi na Tajms skveru

Autor mondo.ba
0

Tri osobe ranjene su u pucnjavi na Tajms skveru u Njujorku, saopštila je policija.

Pucnjava na tajms skveru Izvor: MONDO / Marko Čavić

Jedna osoba je privedena i u toku je njeno saslušanje u vezi sa pucnjavom. Za sada nije podignuta optužnica.

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak na kome se vidi kako ljudi bježe sa lica mjesta, a policija je okružila automobil i pokušava da pomogne ranjenoj osobi koja leži na tlu.

Pucnjava se dogodila u 1.20 časova poslije ponoći. Drugi detalji nisu poznati.

U Njujorku je ove godine zabilježen znatan pad oružanog nasilja.

(Srna/MONDO)

