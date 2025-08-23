Smijenjen šef obavještajne službe Pentagona

Američki ministar odbrane Pit Hegset otpustio je šefa obavještajne agencije Pentagona, samo nekoliko sedmica nakon što je Bijela kuća osudila procjenu američkih udara na Iran.

Izvor: Shuterstock

General-potpukovnik Džefri Kruz više neće biti šef Američke odbrambene obavještajne agencije (DIA), saopšteno je iz Pentagona.

Dva druga visoka vojna komandanta u Pentagonu su takođe smijenjena, navodi Bi-Bi-Si.

Ministarstvo odbrane nije ponudilo nikakvo neposredno objašnjenje o otpuštanjima.

Američki predsjednik Donald Tramp u junu je odbacio izvještaj DIA koji je procurio u javnost, a u kome se navodi da su napadi na Iran samo unazadili njegov nuklearni program za nekoliko mjeseci.

Bijela kuća je proglasila procjenu agencije "potpuno pogrešnom".

Tramp je rekao da su nuklearni objekti u Iranu potpuno uništeni i optužio medije za "pokušaj omalovažavanja jednog od najuspješnijih vojnih udara u istoriji".

Govoreći na samitu NATO-a, Hegset je rekao da je izvještaj sastavljen na osnovu loših obavještajnih podataka i da FBI istražuje curenje informacija.

(Srna)