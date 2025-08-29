Đorđa Meloni zgrožena: Fotografije italijanske premijerke isplivale na sajtu za odrasle

Premijerka Italije Đorđa Meloni izrazila je zgroženost nakon što su njene, kao i fotografije drugih poznatih žena, bez pristanka završile na pornografskom sajtu Phica. Skandalozne slike preuzete su sa društvenih mreža.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je "gađenje" zbog objavljivanja njenih i fotografija drugih žena na pornografskom veb-sajtu, pozivajući na brzu identifikaciju i strogo kažnjavanje odgovornih.

Platforma Phica, koja je imala više od 700.000 pretplatnika prije nego što je ugašena, objavila je i fotografije njene sestre Arijane Meloni i opozicione liderke Eli Šlajn. Fotografije su preuzete sa ličnih profila na društvenim mrežama ili javnih izvora i obrađene su bez njenog pristanka - pojedinačni dijelovi tijela su zumirani, a žene su prikazane u seksualizovanim pozama, praćene uvredljivim i seksističkim opisima.

Platforma je zatvorena nakon što je slučaj izazvao javnu osudu, a njeni administratori su odgovornost za "neprikladnu upotrebu" prebacili na korisnike.

"Zgrožena sam onim što se dogodilo i želim da izrazim punu solidarnost i podršku svim ženama koje su uvrijeđene, ponižene i čija je privatnost narušena", rekla je Meloni za Korijere dela Sera.

Dodala je da je "poražavajuće što čak i 2025. godine još uvijek postoje oni koji smatraju prihvatljivim vrijeđanje dostojanstva žene i upućivanje seksističkih i vulgarnih uvreda, skrivajući se iza anonimnosti ili tastature".

Prije ovog slučaja, Meta je uklonila Fejsbuk grupu pod nazivom Mia Moglie ("Moja žena"), gdje su korisnici dijelili intimne fotografije svojih partnera ili nepoznatih žena - takođe bez njihovog znanja ili pristanka.

Platforma Phika, čije ime potiče od vulgarnog italijanskog sleng izraza, posluje od 2005. godine. Iako su protiv nje u prošlosti podnijete žalbe, godinama je funkcionisala bez ozbiljnijih posljedica. U saopštenju nakon gašenja portala, administratori su izrazili "žaljenje" i optužili korisnike za "toksično ponašanje" koje je, kako tvrde, potkopalo prvobitnu svrhu sajta.

Meloni je upozorila da čak i naizgled bezopasan sadržaj "može postati opasno oružje u pogrešnim rukama", ističući da svi treba da budu svjesni ove činjenice.

