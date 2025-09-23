Eksplozija u centru Osla: Policija upozorila građane da se drže dalje

U centru Osla došlo je do eksplozije, a policija je upozorila građane da se drže dalje od mjesta događaja jer vjerovatno još ima eksploziva.

Izvor: Shutterstock

Nema izvještaja o povrijeđenima na mjestu događaja u neposrednoj blizini univerzitetskog kampusa i na oko 500 metara od kraljevske palate i Ambasade Izraela.

Vlasti su poslale stanovnicima hitnu poruku putem mobilnih telefona, upozoravajući ih na eksploziju.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien.pic.twitter.com/A29F1eon2m — OSINTdefender (@sentdefender)September 23, 2025

"Došlo je do eksplozije u području Pilestredet. S obzirom na to da se u tom području i dalje nalazi eksplozivna naprava, policija želi da se ljudi drže dalje od prozora. Za sada nema evakuacije ovog područja", navedeno je u poruci.

(Srna)