Eksplozija u centru Osla: Policija upozorila građane da se drže dalje

Autor Dragana Božić
0

U centru Osla došlo je do eksplozije, a policija je upozorila građane da se drže dalje od mjesta događaja jer vjerovatno još ima eksploziva.

Eksplozija u centru Osla Izvor: Shutterstock

Nema izvještaja o povrijeđenima na mjestu događaja u neposrednoj blizini univerzitetskog kampusa i na oko 500 metara od kraljevske palate i Ambasade Izraela.

Vlasti su poslale stanovnicima hitnu poruku putem mobilnih telefona, upozoravajući ih na eksploziju.

"Došlo je do eksplozije u području Pilestredet. S obzirom na to da se u tom području i dalje nalazi eksplozivna naprava, policija želi da se ljudi drže dalje od prozora. Za sada nema evakuacije ovog područja", navedeno je u poruci. 

(Srna)

Tagovi

Norveška policija eksplozija

