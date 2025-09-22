logo
Jezivi snimci iz Turske: Eksplozija na pijaci u Antaliji, ima mrtvih i povrijeđenih (VIDEO)

Autor mondo.ba
U nesreći je poginula najmanje jedna osoba, dok su tri povrijeđene.

Ekplozija na pijaci u Antaliji Izvor: x/printscreen/@news_and32812

Danas popodne u turskom gradu Demre, u regionu Antalije došlo je do eksplozije na pijaci. Kako je prenijela agencija Anadolija najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene.

Do eksplozije je došlo u skladištu na poznatoj pijaci za voće i povrće. vlasti su pokrenule istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije.

(MONDO)

