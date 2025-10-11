Influenser Konstantin Galič pronađen mrtav u Lambordžiniju: Pored tijela policija zatekla oružje

Influenser i trgovac kriptovalutama Konstantin Galič pronađen mrtav u svom Lamborghiniju u kijevskoj četvrti.

Izvor: AS project/Shutterstock

Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu o smrti kripto trgovca i influensera Konstantina Galiča (32), poznatijeg pod pseudonimom Kostya Kudo. Galič je danas pronađen mrtav u svom Lamborghiniju u kijevskoj četvrti Obolonskiji.

Prema saopštenju policije, Galičevo tijelo pronađeno je s prostrijelnom ranom na glavi, a pored njega se nalazilo registrovano vatreno oružje. Iako se incident trenutno tretira kao samoubistvo, otvoren je postupak kako bi se istražile sve okolnosti.

Vijest o smrti su potvrdili i administratori na njegovoj Telegram grupi.

"Konstantin Kudo tragično je preminuo. Uzrok se utvrđuje", piše u objavi.

A top Ukrainian crypto blogger, 32-year-old Kostya Kudo, shot himself in Kiev amid the crypto crash, triggered by Donald Trump.



He managed ~$65M, including $10M from Ukraine’s GUR. Local media say he faced pressure from security forces demanding a share of his crypto profits.



A…pic.twitter.com/C7CsKRaOpf — Russian Market (@runews)October 11, 2025

Tragedija se poklapa s padom tržišta

Galič (32) bio je poznat po svojim detaljnim analizama tržišta kriptovaluta. Zbog toga je stekao veliki broj pratilaca, a njegov Telegram kanal pratilo je 69.000 ljudi. Lokalni mediji navode da je Galič neposredno pre smrti pričao o "finansijskim poteškoćama" te je navodno ostavio oproštajne poruke za svoje bližnje.

Njegova smrt dogodila se u vrijeme dok se kripto tržište oporavlja od istorijskog pada, tokom kojeg je u posljednja 24 sata likvidirano više od 19 milijardi dolara. Iako direktna veza između Galičevog finansijskog stanja i pada tržišta nije potvrđena, vrijeme njegove smrti poklapa se s razdobljem ekstremne nestabilnosti i velikih gubitaka za male ulagače.

(Index/MONDO)