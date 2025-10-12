logo
Masakr u Americi: Ušao u restoran i počeo da ubija, stotine ljudi bilo u objektu

Masakr u Americi: Ušao u restoran i počeo da ubija, stotine ljudi bilo u objektu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pucnjava se dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo u Južnoj Karolini.

Četiri osobe ubijene, a 20 ranjeno u pucnjavi u SAD Izvor: mondo.ba

Najmanje četiri osobe su ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Karolini.

Pucnjava se dogodila oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedjelje. Mediji navode da se pucnjava dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo.

"Po dolasku na lice mjesta, zamjenici su zatekli veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrelne rane", saopštila je kancelarija šerifa. Utvrđeno je da je stotine ljudi bilo u objektu kada je pucnjava počela.

"Više žrtava i svjedoka pobjeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka", dodaje se.

