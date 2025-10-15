Drama iznad Atlantika, hitno sletio avion američkog ministra: Drama nakon NATO samita o miru u Ukrajini

Avionu Pita Hegseta je puklo staklo i hitno je morao da sleti.

Avion u kome se nalazio ministar za rat u kabinetu američkog predsednika Donalda Trampa, Pit Hegset, prinudno je morao da sleti nakon što je naprslo staklo usred leta iznad Atlantskog okeana, piše portal "The Hill". Hegset je bio na NATO samitu koji je bio posvećen ratu u Ukrajini, odnosno pokušaju uspostavljanja mira između te dvije zemlje.

Na društvenoj mreži "X" se oglasio glavni portparol Pentagona Šon Parnel. Objasnio je da je reč o pukotini na vjetrobranskom staklu zbog čega je avion morao da sleti.