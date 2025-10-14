logo
Novi napad američkih snaga na brod iz Venecuele, ubijeno 6 osoba: Oglasio se Tramp (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su SAD pogodile brod kod Venecuele zbog sumnje na šverc droge, poginulo je šest osoba, što dodatno podiže tenzije.

američka vojska napala brod iz venecuele Izvor: Shutterstock/Noamgalai/Truth/printscreen/@realDonaldTrump

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države u vodama kod Venecuele pogodile još jedan manji brod, za koji tvrdi da je služio za prevoz droge.

Prema njegovim riječima, u napadu je ubijeno šest osoba koje su se nalazile na brodu, dok među američkim vojnicima nije bilo povrijeđenih. Ovo je peti smrtonosni napad na Karibima, a Trampova administracija ističe da se prema navodnim narko-trgovcima postupa kao prema nelegalnim borcima s kojima se treba obračunati vojnom silom.

Tramp je rekao da je ministar odbrane Pit Hegset jutros naredio napad, a podijelio je i snimak napada, kao što je činio i ranije. Tvrdio je da je brod pogođen u međunarodnim vodama, da su američke obavještajne službe potvrdile kako se radi o plovilu koje je bilo uključeno u trgovinu narkoticima i povezano sa "narko-terorističkim mrežama", te da se kretalo poznatom rutom krijumčarenja droge.

Rastu tenzije između Venecuele i SAD

Senat SAD je prošle nedjelje glasao o rezoluciji o ratnim ovlašćenjima kojom bi se Trampovoj administraciji zabranilo da sprovodi napade bez izričitog odobrenja Kongresa, ali rezolucija nije usvojena. Napadi na brodove uslijedili su nakon što su američke pomorske snage raspoređene na Karibima.

Prošle nedjelje, venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino poručio je vojnim zvaničnicima da američka vlada koristi lažne optužbe kao izgovor za napade na brodove. Naveo je da je pravi cilj tih "lažnih optužbi" zapravo nasilna promjena režima u Venecueli.

Dodao je da venecuelanske vlasti raspoređivanje američkih ratnih brodova ne vide kao običan "propagandni potez" i upozorio na mogućnost eskalacije.

"Želim da upozorim građane: moramo biti spremni, jer neracionalnost kojom američko carstvo djeluje nije normalna", izjavio je Padrino.

(MONDO/Index)

