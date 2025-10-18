Poslije pola vijeka: Državljanka Njemačke vratila antički artefakt Grčkoj

Državljanka Njemačke vratila je grčku relikviju staru 2.400 godina koju je ukrala prije 50 godina.

Zvaničnici Univerziteta u Minsteru pomogli su u organizovanju vraćanja predmeta u Grčku.

Vraćeni predmet je komad krečnjačkog stuba dimenzija 23 sa 33 centimetra, a potiče iz Leonidajona, građevine u drevnoj Olimpiji, rodnom mjestu Olimpijskih igara.

Žena je ukrala artefakt šezdesetih godina prošlog vijeka, tokom posjete tom području, prenose agencije.

Grčki zvaničnici su rekli da je relikvija vraćena tokom ceremonije u Konferencijskom centru drevne Olimpije.

Žena je bila motivisana da vrati relikviju nakon što je saznala da su nedavno određeni antikviteti vraćeni u Grčku iz Njemačke.

"Ovo je posebno dirljiv trenutak. Ovaj čin dokazuje da kultura i istorija ne poznaju granice, već zahtijevaju saradnju, odgovornost i međusobno poštovanje", rekao je grčki generalni sekretar za kulturu Georgios Didaskalu.

Univerzitet u Minsteru do sada je vratio tri važna artefakta u Grčku, pored povratka Lujevog pehara 2019. godine i mermerne muške glave iz rimskog doba 2024. godine.

(Srna)