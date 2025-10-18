Poslije pola vijeka: Državljanka Njemačke vratila antički artefakt Grčkoj

Državljanka Njemačke vratila je grčku relikviju staru 2.400 godina koju je ukrala prije 50 godina.
Zvaničnici Univerziteta u Minsteru pomogli su u organizovanju vraćanja predmeta u Grčku.
Vraćeni predmet je komad krečnjačkog stuba dimenzija 23 sa 33 centimetra, a potiče iz Leonidajona, građevine u drevnoj Olimpiji, rodnom mjestu Olimpijskih igara.
Žena je ukrala artefakt šezdesetih godina prošlog vijeka, tokom posjete tom području, prenose agencije.
Grčki zvaničnici su rekli da je relikvija vraćena tokom ceremonije u Konferencijskom centru drevne Olimpije.
Žena je bila motivisana da vrati relikviju nakon što je saznala da su nedavno određeni antikviteti vraćeni u Grčku iz Njemačke.
"Ovo je posebno dirljiv trenutak. Ovaj čin dokazuje da kultura i istorija ne poznaju granice, već zahtijevaju saradnju, odgovornost i međusobno poštovanje", rekao je grčki generalni sekretar za kulturu Georgios Didaskalu.
Univerzitet u Minsteru do sada je vratio tri važna artefakta u Grčku, pored povratka Lujevog pehara 2019. godine i mermerne muške glave iz rimskog doba 2024. godine.
(Srna)