Poslije pola vijeka: Državljanka Njemačke vratila antički artefakt Grčkoj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Državljanka Njemačke vratila je grčku relikviju staru 2.400 godina koju je ukrala prije 50 godina.

Vratila relikviju koju je ukrala prije 50 godina Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Zvaničnici Univerziteta u Minsteru pomogli su u organizovanju vraćanja predmeta u Grčku.

Vraćeni predmet je komad krečnjačkog stuba dimenzija 23 sa 33 centimetra, a potiče iz Leonidajona, građevine u drevnoj Olimpiji, rodnom mjestu Olimpijskih igara.

Žena je ukrala artefakt šezdesetih godina prošlog vijeka, tokom posjete tom području, prenose agencije.

Grčki zvaničnici su rekli da je relikvija vraćena tokom ceremonije u Konferencijskom centru drevne Olimpije.

Žena je bila motivisana da vrati relikviju nakon što je saznala da su nedavno određeni antikviteti vraćeni u Grčku iz Njemačke.

"Ovo je posebno dirljiv trenutak. Ovaj čin dokazuje da kultura i istorija ne poznaju granice, već zahtijevaju saradnju, odgovornost i međusobno poštovanje", rekao je grčki generalni sekretar za kulturu Georgios Didaskalu.

Univerzitet u Minsteru do sada je vratio tri važna artefakta u Grčku, pored povratka Lujevog pehara 2019. godine i mermerne muške glave iz rimskog doba 2024. godine. 

(Srna)

