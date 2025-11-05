Putovanje vozom nikad popularnije u Evropi: Oboren rekord od 443 milijarde kilometara, dvije države dominiraju

Svaki građanin EU putovao je u prosjeku vozom više od 15 puta tokom godine, dok je teretni transport ostao stabilan, uz blagi pad od 0,8 posto u ukupnim tonama prevezenim po kilometru.

Izvor: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

Evropski željeznički transport bilježi istorijski rast. Prema podacima Eurostata, putnici u EU su u 2024. prešli ukupno 443 milijarde kilometara vozom, što predstavlja porast od 5,8 posto u odnosu na prethodnu godinu i novi rekord od kada se prate statistike.

Dominacija u evropskom željezničkom saobraćaju i dalje pripada Njemačkoj, koja raspolaže najdužom željeznicom u Uniji, preko 38.000 kilometara.

Ova infrastruktura omogućava efikasno upravljanje protokom putnika i tereta, što drugim državama članicama često predstavlja izazov. U 2024. Nijemci su prešli oko 107,5 milijardi kilometara, što blago nadmašuje Francusku (107,3 milijarde), dok Italija zauzima treće mjesto sa 55,8 milijardi pređenih kilometara, prenosi portal EUnews.

Međutim, kada se broj putovanja posmatra po stanovniku, situacija je drugačija. Male države sa razvijenim javnim prevozom, poput Luksemburga (32,8 putovanja po stanovniku) i Danske (31 putovanje po stanovniku), prednjače u intenzitetu korišćenja željeznice. Italija beleži stabilan prosjek od oko 14 putovanja po stanovniku godišnje.

Ilustracija: Voz u Rimu

Izvor: Dario Argenti/Shutterstock

Regionalne razlike i izazovi

Gustina željeznica i učestalost putovanja variraju širom Evrope. U zemljama sa slabijom željezničkom mrežom, poput Grčke, građani u prosjeku ostvaruju samo jedno putovanje godišnje, dok su kilometri željeznice mali, svega 14 km na 1.000 kvadratnih kilometara.

Među zemljama kandidatima za članstvo u EU, situacija takođe nije ohrabrujuća, ali su Srbija i Crna Gora zabeležile blagi rast u korišćenju željeznice.

Statistika pokazuje da voz i dalje ostaje ključni oblik transporta u Evropi, i da je njegova važnost posebno izražena u državama sa razvijenom infrastrukturom i visokim standardom javnog prevoza.

Porast od 5,8 posto u jednoj godini potvrđuje trend jačanja željezničkog transporta i naglašava potrebu za daljim ulaganjima u infrastrukturu, kako bi se putnički i teretni saobraćaj dodatno unapredili i približili ciljevima zelene i održive mobilnosti u Evropi.

(EUpravo zato.rs)