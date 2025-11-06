Vijetnam u pripravnosti zbog tajfuna „Kalmaegi“: Više od 260.000 vojnika mobilisano

Tajfun "Kalmaegi" pogodio je Vijetnam noseći vjetrove koji duvaju brzinom od 149 kilometara na čas.

Izvor: NHAC NGUYEN / AFP / Profimedia

Više od 260.000 vojnika je u pripravnosti za spasilačke akcije, dok je šest aerodroma u zemlji zatvoreno. Očekuje se da će stotine letova biti otkazano ili odgođeno, javljaju vijetnamski mediji i vladin onlajn portal.

Tajfun, koji se smatra jednim od najjačih tajfuna u Aziji ove godine, pogodio je ranije Filipine kada je poginulo najmanje 114 ljudi, a poplavljeni čitavi gradovi.

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je "oluja na kopnu, u provincijama Dak Lak i Đa Laj", prenosi AFP.

Vijetnamski meteorolozi kažu da su stotine lokaliteta u sedam gradova i provincija u opasnosti od poplava i klizišta u narednih šest sati.

Oluja je već pričinila štetu u nekoliko provincija, uključujući krovove koje je oluja odnijela sa kuća, razbijene staklene panele na hotelima i drveće iščupano ili polomljeno duž gradskih ulica i seoskih puteva usljed snažnih udara vjetra.

U oblasti Kuj Non, drveće je palo na glavne puteve, a prozori na hotelima su razbijeni.

Mnogi ljudi su prijavili da su im kuće uništene ili poplavljene, dok su jaki vjetrovi i obilna kiša nastavili da pogađaju provinciju Dak Lak.

Provincija Dak Lak nalazi se oko 350 kilometara sjeveroistočno od Ho Ši Mina.

Prema podacima vijetnamskog meteorološkog zavoda, tajfun bi mogao da generiše talase do osam metara na Južnom kineskom moru.