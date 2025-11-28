logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp predaje Putinu dijelove Ukrajine: "Evropljani neka rade šta žele"

Tramp predaje Putinu dijelove Ukrajine: "Evropljani neka rade šta žele"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Tramp spreman da prizna okupirane dijelove ukrajinske teritorije kao dio Rusije kako bi okončao rat u Ukrajini.

Sastanak SAD i Rusije o Ukrajini Izvor: Liveuamap.com/Facebook/Володимир Зеленський/YouTube/Guardian NewsChip Somodevilla/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je spreman da prizna okupirane teritorije Ukrajine kao dio Ruske Federacije kako bi mogao što prije da okonča rat u Ukrajini, piše britanski "Telegraf". Prema pisanju britanskog lista, specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof će na sastanku u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom iznijeti taj predlog i dati "direktnu ponudu".

Plan o priznavaju teritorije krši američku diplomatsku konvenciju. Ukrajina i njeni glavni evropski saveznici se oštro protive ovom članu korigovanog američkog prijedloga mirovnog sporazuma od 19 tačaka.

"Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele", kaže dobro obavješteni izvor britanskog lista.

Putin se danas u Moskvi sastao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Izjavio je da je spreman za sastanak sa Trampom u Budimpešti.

Pogledajte fotografije sa današnjeg sastanka Putina i Orbana u Moskvi

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.

Pročtiajte i ovo

Tagovi

SAD Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ