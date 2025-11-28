Tramp spreman da prizna okupirane dijelove ukrajinske teritorije kao dio Rusije kako bi okončao rat u Ukrajini.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/Володимир Зеленський/YouTube/Guardian NewsChip Somodevilla/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je spreman da prizna okupirane teritorije Ukrajine kao dio Ruske Federacije kako bi mogao što prije da okonča rat u Ukrajini, piše britanski "Telegraf". Prema pisanju britanskog lista, specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof će na sastanku u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom iznijeti taj predlog i dati "direktnu ponudu".

Plan o priznavaju teritorije krši američku diplomatsku konvenciju. Ukrajina i njeni glavni evropski saveznici se oštro protive ovom članu korigovanog američkog prijedloga mirovnog sporazuma od 19 tačaka.

"Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele", kaže dobro obavješteni izvor britanskog lista.

Putin se danas u Moskvi sastao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Izjavio je da je spreman za sastanak sa Trampom u Budimpešti.

Pogledajte fotografije sa današnjeg sastanka Putina i Orbana u Moskvi

Vidi opis Tramp predaje Putinu dijelove Ukrajine: "Evropljani neka rade šta žele" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.