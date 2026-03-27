Riješena misterija "broda duhova" nakon 139 godina: Savjet čuvara svetionika bio ključan

Poslije više od jednog veka potrage, olupina broda F.J. King otkrivena je zahvaljujući preciznijim podacima čuvara svetionika.

U potrazi za jednim od najneuhvatljivijih brodoloma u Velikim jezerima, tim iz Udruženja za podvodnu arheologiju Viskonsina odlučio je da posluša savet lokalnog čuvara svetionika, umjesto izveštaja kapetana potonulog broda. Pokazalo se da je to bila ključna odluka.

Brod F.J. King, dug oko 44 metra sa tri jarbola, izgrađena u Toldu 1867. godine, potonuo je u jezero Mičigen nedaleko od obale Bejliz Harbora u Viskonsinu, jedne noći 1886. godine. Više od pola veka nakon potonuća bio je predmet intenzivne potrage, a za njegovo pronalaženje nuđene su i nagrade. Ipak, Brendonu Bejlodu i timu od dvadesetak entuzijasta, istraživača i lokalnih istoričara bilo je potrebno svega nekoliko sati da ga lociraju, iako su u potragu krenuli bez velikih očekivanja.

Iako nije bio uveren da će pronaći "brod duhova", Bejlod je smatrao da je sama potraga vrijedna truda, jer je timu omogućila da testira napredne tehnologije poput bočnog sonara i podvodnih robota. Međutim, već nakon dva sata i tokom drugog prolaza, na ekranu se pojavio veliki objekat, jasno su se vidjeli otvori na palubi broda. Tim je odmah spustio podvodne robote i po prvi put poslije 139 godina snimio olupinu.

"Morali smo da se uštinemo da provjerimo da li sanjamo. Poslije svih prethodnih pokušaja, nismo mogli da vjerujemo da smo ga zaista pronašli i to tako brzo", izjavio je Bejlod.

Za ovo otkriće zaslužan je, između ostalog, i davno preminuli čuvar svetionika.

Brod F.J. King bio je u upotrebi gotovo dvije decenije, prevozeći žito i gvožđe, sve dok jedna plovidba nije krenula po zlu. Tokom transporta rude gvožđa iz Eskanabe ka Čikagu, brod je zapao u snažnu oluju kod poluostrva Dur. Vetar i talasi visoki i do tri metra oštetili su konstrukciju i otvorili spojeve kroz koje je voda počela da prodire.

Kapetan Vilijam Grifin pokušao je da spase brod, okrenuvši ga niz vjetar ka severnom zalivu. Posada je satima radila na ispumpavanju vode, ali oko osam kilometara od obale postalo je jasno da brod neće izdržati. Naređeno je napuštanje plovila, a svih osam članova posade spaslo se prelaskom na obližnji brod.

Napušteni F.J. King potonuo je za svega 28 minuta u vodu duboku oko 45 metara. Svjedoci su te noći opisali dramatičan prizor - krmeni dio broda eksplodirao je pod pritiskom, izbacujući papire i dijelove konstrukcije visoko u vazduh, dok je posada nemo posmatrala.

Kapetan Grifin dao je svoj izvještaj odmah nakon nesreće, ali nekoliko dana kasnije oglasio se i Vilijam Sanderson, čuvar svetionika na ostrvu Kana. On je tvrdio da su vrhovi jarbola broda i dalje virili iznad površine vode. Ekipa je ubrzo poslata da ih ukloni kako ne bi predstavljali opasnost za druge brodove.

Upravo je taj podatak bio presudan za savremene istraživače. Bejlod je detaljno analizirao Grifinov izvještaj, stare novinske članke i bilješke čuvara svetionika, kao i stotine istorijskih dokumenata, pokušavajući da utvrdi najverovatniju lokaciju olupine.

"Pretpostavili smo da kapetan u mraku, usred noći, možda nije tačno znao gde se nalazi, dok su podaci čuvara svetionika o udaljenosti i pravcu jarbola verovatno bili precizniji", objasnio je Bejlod.

