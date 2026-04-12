logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izbori u Peru: Čak 35 kandidata u trci, niko nema prednost - zemlja i dalje u političkoj krizi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Građani Perua danas izlaze na birališta kako bi izabrali novog predsjednika, a na listi se nalazi čak 35 kandidata.

Građani Perua biraju predsjednika između 35 kandidata Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Zbog velikog broja učesnika, očekuje se da nijedan kandidat neće osvojiti dovoljnu podršku u prvom krugu, pa će se dvoje najbolje plasiranih suočiti u drugom krugu zakazanom za 7. jun.

Izbori se održavaju u atmosferi političke nestabilnosti koja traje godinama - od 2021. godine smijenila su se čak tri predsjednika, a analitičari ne očekuju da će glasanje donijeti brzo rješenje krize.

Izvor: ERNESTO BENAVIDES / AFP / Profimedia

Među glavnim kandidatima izdvaja se Keiko Fujimori, ćerka bivšeg predsjednika Alberta Fudžimorija, ali ankete pokazuju da nijedan kandidat nema jasnu prednost.

Glavne teme kampanje su borba protiv kriminala i korupcije, dok je oko 20 odsto birača i dalje neodlučno. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Peru izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ