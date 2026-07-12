Novi talas napada na Iran: Situacija na Bliskom istoku prijeti da eskalira

Sjedinjene Države izvele novi talas napada na Iran danas popodne.

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Iranska državna novinska agencija "IRNA" saopštila je danas da je nekoliko projektila lansirano na ostrvo Kešm i da nema žrtava u tom napadu, prenosi "Skaj Njuz". Guverner ostrva Keš Hosein Amir Tejmuri kaže da je lansirano 10 ili 11 neprijateljskih projektila.

Ove tvrdnje o napadima dolaze usred sve većih tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država iako je već neko vrijeme na snazi prekid vatre. Sjedinjene Države su u subotu 10. jula izvele nove napade i to baš kad su dvije strane bile na pragu sklapanja sporazuma prema riječima američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kako dalje navodi "Skaj Njuz", visoki američki zvaničnik je u kratkom razgovoru za "Aksios" otkrio da su Sjedinjene Države danas popodne izvele raketni napad na iranske protivvazdušne sisteme (PVO). Napadi su, prema njegovim riječima, bili usmjereni na manje brodove iranske vojske koji se nalaze blizu Ormuskog moreuza.