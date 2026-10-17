Virus Zapadnog Nila odnio 130 života u Evropi: Zaraza se širi na sjever, zabilježen rekordan broj slučajeva

Evropa se ove godine suočava sa jednom od najintenzivnijih sezona virusa Zapadnog Nila, koji se prenosi ubodom zaraženih komaraca i širi na sve veći broj područja širom kontinenta, uključujući i sjevernije dijelove Evrope.

Prema podacima Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), zaključno sa 7. oktobrom, zemlje Evropske unije prijavile su 1.715 lokalno stečenih slučajeva zaraze kod ljudi i ukupno 130 smrtnih ishoda.

Dio slučajeva zabilježen je u regijama koje ranije nisu bile pogođene ovim virusom, objavio je „Euronews“.

ECDC upozorava da nedavna otkrića virusa kod ljudi i životinja u Belgiji i Holandiji potvrđuju njegovo širenje prema sjeveru Evrope, a očekuje se da bi se takav trend mogao nastaviti.

Holandija je ove godine prijavila 59 slučajeva, a Belgija 15, što su ujedno prve lokalno stečene zaraze kod ljudi ikada zabilježene u tim zemljama.

Najviše slučajeva registrovano je u Italiji, gdje je prijavljeno 748 zaraženih. Slijede Grčka sa 445 i Francuska sa 144 slučaja, što za obje zemlje predstavlja rekordne brojke.

Selin Gosner iz ECDC-a istakla je da je virus Zapadnog Nila jasan primjer zbog čega je neophodna saradnja različitih sektora.

„Virus cirkuliše između komaraca i ptica i može prouzrokovati bolest kod ljudi i konja, pa se nijedan sektor ne može samostalno nositi s tim rizikom“, objasnila je Gosner.

Iako broj zaraženih raste, iz ECDC-a navode da se težina bolesti nije povećala. Broj preminulih, hospitalizovanih i pacijenata sa neurološkim simptomima ostao je na nivou zabilježenom tokom prethodne decenije.

Izvor: ixhsanp/Shutterstock/YouTube/Demystifying Medicine

Poziv na bolju pripremljenost za naredne sezone

S obzirom na širenje virusa i sve veći broj ljudi izloženih riziku, ECDC poziva na unapređenje priprema za naredne sezone.

Ole Heuer, jedan od rukovodilaca u ovoj instituciji, upozorio je da je širenje virusa teško predvidjeti jer se broj slučajeva znatno razlikuje od godine do godine.

„Ono što možemo da učinimo jeste da osiguramo da budemo spremni. Rano otkrivanje, veća svijest i djelotvorna kontrola komaraca mogu nam pomoći da smanjimo uticaj virusa dok se on širi na nova područja“, rekao je Heuer.

Vakcina protiv virusa Zapadnog Nila za ljude ne postoji, a liječenje se uglavnom svodi na ublažavanje simptoma. U težim slučajevima neophodno je bolničko liječenje.

Rizik od zaraze u područjima u kojima je virus prisutan može se smanjiti korišćenjem sredstava za odbijanje komaraca, nošenjem odjeće dugih rukava i nogavica, postavljanjem zaštitnih mreža na prozore i korišćenjem klima-uređaja.

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama i osobama sa oslabljenim imunitetom, jer kod njih postoji veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.

(Mondo)



