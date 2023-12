Dalibor Mandić svjedočio četiri sata, tvrdi: "Nisam ubio Ariela, sve mi je namješteno"

Dalibor Mandić (37), optuženi za svirepo ubistvo Ariela Bogdanovića (28), svjedočio je danas je u Okružnom sudu u Banjaluci i tvrdi da mu je slučaj namješten, a da mu je ranije priznanje u istrazi - iznuđeno pod prisilom.

Izvor: Brankica Spasenić, MONDO

Sa druge strane, potvrdio je da ga policija ni tužilac nisu tukli, niti mu nanijeli povrede ali je svjedočeći u svoju korist, tvrdio da je zločin priznao kako bi ”izbjegao batinanje i zlostavljanje”.

”Inspektor je zahtijevao da priznam i govorio da ga samo to zanima. Galamio je na mene, derao se kao manijak, a u jednom trenutku me je sa lisicama izveo iz kancelarije i svezao i hodniku... Osjećao sam da ću biti razbijen... Mislim da sam priznanjem spriječio fizičko zlostavljanje”, rekao je Mandić.

Na pitanje zašto je ubistvo priznao i u tužilaštvu, Mandić je izjavio da tužilac nije vršio pritisak, već samo pitao da li ostaje kod izjave koju je dao policiji, što je on potvrdio.

”Bio sam u delirijumu. To je trajalo 36 sati. Bio sam gladan, žedan, isprepadan, sekunde su trebale da se onesvijestim”, rekao je Mandić.

Podvukao je da riječi koje su napisane u priznanju nisu njegove, te da je sve potpisao bez čitanja.

Govoreći o tome kako su ga nakon priznanja inspektori vodili na mjesto gdje je odbacio odjeću, izjavio je da se "stavio u ulogu počinioca".

"Rekao sam da sam nož bacio u Vrbas, što sam izmislio”, dodao je Mandić.

Tvrdi i da su mu neki od dokaza, poput jakne "podmetnuti" i da ju je zatekao na vratima stana dok je bio odsutan, a kasnije bacio zbog sumnje da mu neko tako želi namjestiti ubistvo.

”Bio sam u šoku zbog tog događaja. Užasno! Iako s Arielom nisam bio dobar, to me potreslo. To niko ne zaslužuje. Ne poznajem napadača. Vidio sam da je počinilac bio u crvenoj jakni i pomislio da se neko sa mnom neslano šali. Tada sam posumnjao da neko hoće da mi namjesti. Nisam imao veze s tom jaknom”, rekao je Mandić.

Tvrdi da je sa Arielom Bogdanovićem dva, tri puta išao na posao i da su samo tada pričali nešto neformalno. Mandić tvrdi da njih dvojica nisu imali konflikata i nesuglasica i ustvrdio je da on nije ubio Bogdanovića.

Optuženi je tokom svjedočenja detaljno ”rekonstruisao” svoje kretanje kritičnog dana.

Bilo je riječi i o tome da mu je policija došla na vrata u tri sata ujutro, ali nije želio da im otvori. Govorili su mu ”Dalibore, otvori”, ali je on u strahu odbijao da otvori, navodeći da će zvati policiju. U kuću ih je pustio kada su mu pokazali značku i tada je uhapšen.

Svjedočenje je trajalo gotovo četiri sata. Za to vrijeme Mandić je pričao i o svom rođenju, odrastanju, sudbinama pojedinih članova porodice, školovanju, bivšoj vezi...

Ubistvo je počinjeno 2. decembra 2022. godine. Mandić je optužen da je oko 19.35 sati u ulici Bulevar srpske vojske u banjalučkom naselju Borik, pratio Bogdanovića u namjeri da ga ubije. Prema navodima iz optužnice, u blizini studentskog centra „Kampus“ ubo ga je nožem, nakon čega je žrtva počela da bježi.

Stiže ga kod obližnje benzinske pumpe gdje je Bogdanović pao na asfaltnu podlogu, a dok je ležao ubo ga je još najmanje osam puta i pobjegao.

Motiv nije jasno preciziran. Na jednom od prethodnih ročište neuropsihijatar Mirko Nikolić je izjavio da je optuženi imao izraženu ljubomoru prema Arielu Bogdanoviću i doživljavao ga kao “nerješivu prijetnju za svoj život”, a da se ovo ubistvo može pripisati zločinu iz strasti.

