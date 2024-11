Predmet "Respiratori": Tužiteljki pozlilo na ročištu, poznata banjalučka advokatica odbacuje da joj je prijetila

Ročište za otvaranje predmeta koji su zaplijenjeni u akciji “Respiratori”, prekinuto je danas u Okružnom sudu Banjaluka jer je pozlilo postupajućoj tužiteljki u ovom predmetu Sanji Tadić - Stojisavljević.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Inače, radi se o ročištu koje je zatvoreno za javnost, ali su pojedini mediji objavili da je Tadić-Stojisavljević doživjela šok nakon prijetnji koje je joj je uputila advokatica Jasminka Jovišević.

Kako je objavio "Glas Srpske", advokatica Jovišević je nakon kraće rasprave rekla "Smaknuće vas neko kad tad".

Prema navodima "Srpskainfo", na ročištu su osim republičkog tužioca i advokata, prisustvovali osumnjičeni u ovom predmetu v.d. direktora FZO RS Dejan Kusturić, te Željko Babić iz firme "Medietik", ali inspektori SIPA-e.

Takođe, ovaj portal piše da će "zbog ozbiljnih prijetnji, biti podnesena krivična prijava protiv banjalučke advokatice".

Advokatica Jovišević je u izjavi za "Nezavisne novine" odbacila ove navode i izjavila da se radi o "izmišljenoj priči".

Tvrdi da je, prilikom otvaranja predmeta, u jednom momentu prišla tužiteljki i tražila neki podatak koji joj ona navodno nije htjela dati.

"Rekla sam da je to protivzakonito i da mi mora dati. Ona je meni iznervirana rekla: Ajte više jedanput prijavite me i smaknite me sa ovog radnog mjesta". Ja njoj kažem: "Nemojte se vi tužiteljka sikirati, kad tad će vas neko smaknuti sa tog radnog mjesta", kazala je Jovišević.

Dodaje da je tužiocu pozlilo kad je počela diktirati šta je izrečeno.

"Naglo joj je pozlilo kad je trebala izdiktirati šta je ona rekla meni", kazala je Jovišević za "Nezavisne novine".

U predmetu “Respiratori” osumnjičen je v.d. direktora FZO RS Dejan Kusturić za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. U Banjaluci su 23. oktobra obavljeni pretresi na više lokacije u sklopu istrage u ovom predmetu.

Republičko javno tužilaštvo RS koje rukovodi istragom je saopštilo da je od 165 respiratora koji su nabavljeni tokom pandemije virusa korona i rapoređeni u bolnicama širom RS, čak 85 potpuno nepotrebljivo na pacijentima, te da je budžetu RS pričinjena šteta od preko četiri miliona KM.

(MONDO)