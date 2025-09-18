logo
Ponovljeni postupak: Bivši ministar prosvjete RS oslobođen optužbe za polno zlostavljanje djevojčice

Autor Brankica Spasenić
Bivši ministar prosvjete RS i profesor Univerziteta u Banjaluci Nenad Suzić (75) oslobođen je danas u Okružnom sudu Banjaluka, nakon ponovljenog postupka, optužbe za polno zlostavljanje 14-godišnje djevojčice.

Nenad Suzić oslobođen optužbe za polno zlostavljanje djevojčice Izvor: Filozofski fakultet

Tokom izricanja presude, kratko je navedeno, da je Suzić oslobođen jer nisu dokazani navodi optužbe.

Vrhovni sud RS je u septembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Suziću kojom ga je Okružni sud u januaru 2021. godine nepravosnažno osudio na devet godina zatvora i predmet je vraćen na novi postupak.

Suzić je u prvom sudskom postupku oglašen krivim za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, a izrečena mu je i mjera bezbjednosti potpune zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti profesora pri čijem se obavljanju ostvaruje neposredan kontak s djecom. Određena mu je tada i mjera zabrane približavanja žrtvi na 50 metara i to u trajanju od dvije godine.

Suzić se branio sa slobode. Sudski postupci protiv njega su, zbog zaštite maloljetne žrtve, bili zatvoreni za javnost.

On je uhapšen u junu 2019. godine nakon što je djevojčica sve ispričala roditeljima koji su slučaj prijavili policiji.

Kako saznajemo, bio je optužen da je obljubu počinio u porodičnoj kući u junu 2019. godine, gdje je djevojčica došla da na njegovom računaru radi prezentaciju koju je imala za domaći zadatak.

S obzirom na to da je žrtva tada imala 14 godina, današnju presudu dočekuje kao 20-godišnjakinja. Međutim, ni ova presuda nije pravosnažna i dozvoljeno je pravo žalbe Vrhovnom sudu RS.

(Mondo)

Nenad Suzić Okružni sud Banjaluka

