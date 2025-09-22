Čeka se nalaz obdukcije: Utvrđuju se sve okolnosti porodične tragedije kod Gračanice

Šezdesettrogodišnja I. K. iz Gračanice, zvanično je osumnjičena da je juče u poslijepodnevnim satima u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici nožem nanijela jednu povredu suprugu S. K. (66) u predjelu stomaka, nakon čega je on preminuo.

Izvor: MUP KS

Ona je nedugo nakon događaja stavljena pod kontrolu policije, a zatim je i uhapšena. Kako su ranije objavili mediji, I. K. je nakon tog čina o događaju obavijestila Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gračanici, a ljekar je po dolasku na mjesto događaja mogao samo konstatovati smrt žrtve.

"U toku je kriminalistička obrada koju obavljaju istražioci Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. Ona će danas, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost Tužilaštva na dalje postupanje. Izdata je naredba za obdukciju tijela preminulog te će biti urađena sva potrebna vještačenja i druge istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja", kazao je porparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage i ispitati osumnjičenu, te će se preduzeti dalje radnje i mjere u odnosu na osumnjičenu ženu.

Prema pisanju federalnih medija ubijen je Safet Karić a uhapšena njegova supruga I. K.

(Mondo/Klix)