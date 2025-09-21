Detalji smrti muškarca u Gračanici: Uhapšena supruga, nož ide na vještačenje

Zbog sumnje da se može dovesti u vezu s ubistvom supruga, policija je večeras uhapsila 63-godišnju I.K. iz Gračanice.

Kako nezvanično saznaje Klix, upravo ona je pozvala hitnu pomoć kako bi obavijestila ljekare o povredi koju je nožem zadobio njen muž.

Na širem području Gračanice danas je u kući pronađen mrtav muškarac.

Smrt muškarca konstatovao je ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, a koji ga je s povredom i zatekao u kući.

Nedugo nakon toga, policija je stigla na mjesto događaja, a zbog sumnje da se može dovesti u vezu s ubistvom supruga, policija je zadržala 63-godišnju I. K., stavivši je pod svoj nadzor.

"Nakon obavljanja uviđaja I. K. (63) je lišena slobode i nakon kriminalističke obrade će biti predata u nadležnost Tužilaštva. Obavljaju se sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do smrti S. K (66), a koji preminuo od posljedica povređivanja oštrim predmetom u predjelu stomaka", kazao je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Klix, muškarac je u predjelu stomaka zadobio jednu ubodnu ranu, a o njegovom povređivanju hitnu pomoć je upravo obavijestila supruga.

Policija je pronašla i nož koji će niti poslat na vještačenje.

