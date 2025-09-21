Istraga o smrti muškarca u Gračanici: Žena zadržana u policiji

Ženska osoba (63) iz Gračanice zadržana je, po nalogu tužioca, u službenim prostorijama do daljnjeg zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa smrću muškarca (66), saopšteno je danas iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica prijavljeno je danas oko 14.20 časova da je muška osoba povrijeđena u porodičnoj kući na širem području Gračanice, o čemu je obaviještena Policijska stanica Gračanica.
Izlaskom na lice mjesta policije i ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, dežurni ljekar je konstatovao smrt muškarca.
Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni Kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
U toku je istraga i utvrđivanje činjeničnog stanja u cilju rasvjetljavanja i kvalifikacije događaja, a žena je zadržana do odluke postupajućeg tužioca.
(Srna)