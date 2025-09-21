logo
Istraga o smrti muškarca u Gračanici: Žena zadržana u policiji

Istraga o smrti muškarca u Gračanici: Žena zadržana u policiji

Autor Dragana Božić
Ženska osoba (63) iz Gračanice zadržana je, po nalogu tužioca, u službenim prostorijama do daljnjeg zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa smrću muškarca (66), saopšteno je danas iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Smrt muškarca u Gračanici Izvor: MUP HNK

Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica prijavljeno je danas oko 14.20 časova da je muška osoba povrijeđena u porodičnoj kući na širem području Gračanice, o čemu je obaviještena Policijska stanica Gračanica.

Izlaskom na lice mjesta policije i ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, dežurni ljekar je konstatovao smrt muškarca.

Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni Kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.

U toku je istraga i utvrđivanje činjeničnog stanja u cilju rasvjetljavanja i kvalifikacije događaja, a žena je zadržana do odluke postupajućeg tužioca. 

(Srna)

