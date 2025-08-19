Poslanik (30) koji je pronađen mrtav u finskom parlamentu izvršio samoubistvo?

Finski poslanik Eemeli Peltonen (30) pronađen je mrtav u zgradi parlamenta u Helsinkiju jutros oko 11 časova.

Izvor: Seppo Samuli / Lehtikuva / Profimedia

Finski premijer Peteri Orpo komentarisao je smrt poslanika Emelija Peltonena (SDP), nazivajući vijest "zaista šokantnom". Poslanik, star 30 godina, preminuo je u zgradi finskog parlamenta u utorak.

Kancelarija za madije parlamenta potvrdila je da je poslanik (tokom svog prvog mandata) iz Jarvenpaa preminuo. U saopštenju, parlamentarna zajednica izrazila je saučešće porodici preminulog.

Tabloid Iltalehti izvijestio je da je poslanik izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta. Direktor bezbjednosti parlamenta, Aro Toivonen, rekao je za Yle da ne osporava te informacije.

Policija u Helsinkijusaopštila je da je poziv hitne pomoći primljen u 11:06 sati. Prema policiji, slučaj se ne smatra krivičnim djelom i analizira se kao ispitivanje uzroka smrti.

⚫️ Remembering Eemeli Peltonen (15 September 1994 – 19 August 2025), whose life was cut far too short.



A respected comrade, public servant and rising star in Finnish politics, Peltonen brought compassion and a deep commitment to his community.pic.twitter.com/KHFprXpkJZ — Young European Socialists (@YESocialists)August 19, 2025

"Zaista šokantna vijest"

Finski premijer Peteri Orpo (NCP) potvrdio je smrt poslanika tokom konferencije za medije u Kajaniju, gdje se parlamentarna grupa Nacionalne koalicione stranke sastaje na godišnjem ljetnom skupu.

"Primili smo zaista šokantnu vijest iz parlamenta, našeg zajedničkog radnog mjesta. Jedan od naših kolega preminuo je u njegovim prostorijama. Ovo je veoma tužna vijest. Istovremeno, šaljemo poruku podrške porodici, voljenima i kolegama. Ovo duboko pogađa sve nas", rekao je Orpo.

Minulla oli samat fiilikset aikoinaan SDP:n jäsenenä.



Onneksi jätin sen natsipuolueen vuonna 2016 ja tajusin totuuden. Maanpetturuus, islamismin sharia-lain edistäminen, terroristien suojelu ja Suomen myyminen suurimmalle tarjoajalle syö varmasti miestä.pic.twitter.com/lESoIvxjAr — Anter (@anteryasafi)August 19, 2025

Iako detalji o smrti još nisu potvrđeni, Orpo je održaо minut ćutanja u znak poštovanja. Orpo je najavio da će NCP prekinuti političke diskusije u Kajaniju do kraja dana zbog incidenta koji se dogodio.

Zdravstveni problemi poslanika

Ranije, u junu, Peltonen je na Fejsbuku podijelio informaciju da ima zdravstvene probleme, uključujući bolest bubrega. Bio je odsutan iz parlamenta tokom poslednjih nedjelja proljećne sesije i bio je na bolovanju tokom ljeta.

Veliko prisustvo policije na licu mjesta

Na mjestu događaja nalazile su se brojne policijske patrole i medicinske ekipe hitne pomoći. Policija u Helsinkiju je rekla Yle-u da jedinica za specijalne intervencije nije raspoređena, a da je oklopno vozilo koje se pojavilo na mjestu događaja zapravo standardni patrolni automobil, poslat jer se slučajno nalazio u blizini.

"U toku je operacija uz prisustvo spasilačkih službi, policije i hitne medicinske pomoći. Ne mogu više da kažem u ovom trenutku", izjavio je direktor bezbjednosti Toivonen.

Prema izvoru Yle-a, osoba unutar zgrade parlamenta opisala je atmosferu kao "jezivu". Parlament je trenutno na ljetnom odmoru. Jesenja sesija zakazana je za 2. septembar.

